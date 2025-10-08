Yaptığı ‘Meyve Diyeti’ ile 20 Kiloya Kadar Düşen Sosyal Medya Fenomeni Karolina Krzyżak Hayatını Kaybetti

18 yaşında İngiltere'ye üniversiteye gittiğinde veganlık denemelerine başlayan Karolina Krzyżak, zamanla sağlıklı yaşam tarzına olan ilgisi bir takıntıya dönüştü. Instagram'da değişimini övgüyle anlatarak, veganlığın 'gözlerini açtığını' ve 'hayatını değiştirdiğini' yazdı.

Karolina, 2017 yılında 'frutaryenlik' adı verilen, sadece çiğ meyve tüketimine dayanan bir diyeti tanıtan bir kadınla tanıştı. Bu beslenme şekli, protein, yağlar veya omega-3 yağ asitleri gibi temel besin maddelerini sağlamasa da, Polonyalı kadın sağlığına dikkat ettiğine tam bir inançla bu diyeti uygulamaya başladı.

Bu diyette kişiler, sadece et ve et ürünlerinden, hayvanlardan elde edilen ya da hayvanlar üzerinde test edilerek hazırlanan ürünlerden uzak durmakla kalmıyor, aynı zamanda sebzeleri de hayatlarından çıkarıyorlar.