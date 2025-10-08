Yaptığı ‘Meyve Diyeti’ ile 20 Kiloya Kadar Düşen Sosyal Medya Fenomeni Karolina Krzyżak Hayatını Kaybetti
Frutaryenlik (Hayatından et ve et ürünleriyle birlikte sebzeyi de çıkarmak) akımına dahil olarak uzun süredir yaptığı meyve diyeti ile yaşamına devam eden ve son dönemde 20 kiloya kadar düşen 27 yaşındaki Polonyalı Karolina Krzyżak hayatını kaybetti.
Frutaryenlik akımına katılan ve sadece çiğ meyve ile beslenen sosyal medya fenomeni hayatını kaybetti.
Ani bir şekilde kilo vermeye başladı!
2024 yılında Bali’de yaşamaya başladı.
Son 3 gün odasından hiç çıkmadı, arkadaşları iletişime geçemedi!
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
