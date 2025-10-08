onedio
Yaptığı ‘Meyve Diyeti’ ile 20 Kiloya Kadar Düşen Sosyal Medya Fenomeni Karolina Krzyżak Hayatını Kaybetti

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
08.10.2025 - 13:07

Frutaryenlik (Hayatından et ve et ürünleriyle birlikte sebzeyi de çıkarmak) akımına dahil olarak uzun süredir yaptığı meyve diyeti ile yaşamına devam eden ve son dönemde 20 kiloya kadar düşen 27 yaşındaki Polonyalı Karolina Krzyżak hayatını kaybetti.

Frutaryenlik akımına katılan ve sadece çiğ meyve ile beslenen sosyal medya fenomeni hayatını kaybetti.

18 yaşında İngiltere'ye üniversiteye gittiğinde veganlık denemelerine başlayan Karolina Krzyżak, zamanla sağlıklı yaşam tarzına olan ilgisi bir takıntıya dönüştü. Instagram'da değişimini övgüyle anlatarak, veganlığın 'gözlerini açtığını' ve 'hayatını değiştirdiğini' yazdı.

Karolina, 2017 yılında 'frutaryenlik' adı verilen, sadece çiğ meyve tüketimine dayanan bir diyeti tanıtan bir kadınla tanıştı. Bu beslenme şekli, protein, yağlar veya omega-3 yağ asitleri gibi temel besin maddelerini sağlamasa da, Polonyalı kadın sağlığına dikkat ettiğine tam bir inançla bu diyeti uygulamaya başladı. 

Bu diyette kişiler,  sadece et ve et ürünlerinden, hayvanlardan elde edilen ya da hayvanlar üzerinde test edilerek hazırlanan ürünlerden uzak durmakla kalmıyor, aynı zamanda sebzeleri de hayatlarından çıkarıyorlar.

Ani bir şekilde kilo vermeye başladı!

Ailesi, Karolina'nın dramatik kilo kaybını fark etti ve tedavi için ülkesine dönmesi konusunda ısrar etti. 2018 yılında bir yeme bozukluğu tedavi merkezinde terapi gördü, ancak döndükten hemen sonra çiğ meyve diyetine yeniden devam etti.

Arkadaşlarıyla yaptığı konuşmalarda, sevdiklerinin 'yaşam tarzını anlamadığını' ve 'sosyal medyanın desteklendiği tek yer olduğunu' söylüyordu. Zamanla sağlığı kötüleşti; saçları dökülmeye başladı, tırnakları sarı renge büründü ve dişleri çürüdü. Karolina hayatının son aylarında osteoporoz ve ciddi protein (albümin) eksikliği çekiyordu, bu da bacaklarda ödemlere ve güç kaybına yol açıyordu.

2024 yılında Bali’de yaşamaya başladı.

2024 yılında Polonyalı kadın dünya turuna çıktı; önce Tenerife'de yaşadı, ardından Eylül ayında vegan çevrelerce önemli bir yer olarak kabul edilen Bali'ye uçtu. Aralık ayında bir tesise yerleşti.  

Karolina o kadar zayıftı ki kendi başına yürüyemiyordu. Resepsiyonist, odasına ulaşmasına yardım etmek zorunda kaldı. Personel doktor çağırmak istese de, Karolina reddetti. Sadece meyve getirilmesini ve kişisel temastan kaçınılmasını istedi.

Son 3 gün odasından hiç çıkmadı, arkadaşları iletişime geçemedi!

Son günlerde odasından hiç çıkmayan Karolina için Ubud'da vegan bir kafe işleten bir arkadaşı iletişim eksikliğinden endişelendi ve otel personelinden durumu kontrol etmelerini istedi. Personel odaya girdiğinde, Karolina çoktan hayatını kaybetmişti.

27 yaşındaki kadının arkadaşları, Karolina'nın tıbbi ve psikolojik yardıma ihtiyacı olduğunu, ancak internet topluluklarının uyarmak yerine çoğu zaman inançlarını pekiştirdiğini vurguluyor. Eski bir arkadaşı “Sosyal medya ona, aslında vücudunu yok ederken iyi bir şey yaptığı hissini veriyordu' dedi.

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
