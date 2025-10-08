Ünlü Şarkıcı Güllü Hayatını Kaybetmişti: Mahkemenin Görevlendirdiği Bilirkişi Heyeti İnceleme Yaptı
Arabesk müziğin en sevilen isimlerinden Güllü, Yalova’daki evinden düşerek hayatını kaybetmişti. Yüksekten düşerek vefat eden Güllü’ye yapılan otopside 3,53 promil alkol tespit edilmişti. Ünlü şarkıcının hayatını kaybetmesi sonrasında Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı da soruşturma başlatmıştı. Mahkemenin görevlendirdiği bilirkişi heyeti bugün Güllü’nün hayatını kaybettiği yerde inceleme yaptı.
Ünlü şarkıcı Güllü, 26 Eylül 2025 tarihinde Çınarcık ilçesi Harmanlar Mahallesi Vali Akı Caddesi’ndeki apartmanın 5. katındaki kapalı terasta Güllü, kızı ve arkadaşıyla eğlendiği sırada pencereden düşerek hayatını kaybetmişti.
