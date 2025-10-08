onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Ünlü Şarkıcı Güllü Hayatını Kaybetmişti: Mahkemenin Görevlendirdiği Bilirkişi Heyeti İnceleme Yaptı

Ünlü Şarkıcı Güllü Hayatını Kaybetmişti: Mahkemenin Görevlendirdiği Bilirkişi Heyeti İnceleme Yaptı

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
08.10.2025 - 15:43

Arabesk müziğin en sevilen isimlerinden Güllü, Yalova’daki evinden düşerek hayatını kaybetmişti. Yüksekten düşerek vefat eden Güllü’ye yapılan otopside 3,53 promil alkol tespit edilmişti. Ünlü şarkıcının hayatını kaybetmesi sonrasında Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı da soruşturma başlatmıştı. Mahkemenin görevlendirdiği bilirkişi heyeti bugün Güllü’nün hayatını kaybettiği yerde inceleme yaptı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Ünlü şarkıcı Güllü, 26 Eylül 2025 tarihinde Çınarcık ilçesi Harmanlar Mahallesi Vali Akı Caddesi’ndeki apartmanın 5. katındaki kapalı terasta Güllü, kızı ve arkadaşıyla eğlendiği sırada pencereden düşerek hayatını kaybetmişti.

Ünlü şarkıcı Güllü, 26 Eylül 2025 tarihinde Çınarcık ilçesi Harmanlar Mahallesi Vali Akı Caddesi’ndeki apartmanın 5. katındaki kapalı terasta Güllü, kızı ve arkadaşıyla eğlendiği sırada pencereden düşerek hayatını kaybetmişti.

'Güllü' adıyla tanınan ünlü sanatçı Gül Tut’un ölümüyle ilgili Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında hazırlanan Adli Tıp raporunda Güllü’nün kanında 3.53 promil alkol tespit edilmişti.

Mahkeme de olayla ilgili bilirkişi heyeti görevlendirmişti. Güllü için görevlendirilen bilirkişi heyeti bugün ünlü şarkıcının hayatını kaybettiği evinin önünde incelemelerde bulundu.

O anlar 👇

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu haberler de ilginizi çekebilir 👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
4
2
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
fatih ates

sene-i devriyesinde gitselermis niye acele etmişler ki..