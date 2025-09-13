Kızılcık Şerbeti’nde Yaşanan Yasak Aşka Tepkilerden Memik Dede Goygoyuna TV Dünyasında Bugün Yaşananlar
Televizyon dünyası bugün Kızılcık Şerbeti’yle çalkalandı. Dün akşam yeni sezonun ilk bölümüyle ekrana gelen Kızılcık Şerbeti’nde Doğa ve Firaz arasında yaşanan yasak aşk ortalığı adeta yıktı geçti. Tabii yine de diğer dizilerde yaşanan gelişmeleri de sizler için anbean aktarmıştık. Şimdiyse hepsini bi’ toparladık ve kaçıranlar için derledik! Gelin detaylara geçelim…
Yaşananların ardından Doğukan Güngör’ün sosyal medya hesabından, “senaryoya karşı olduğunu” hissettiren tweetler atması dikkat çekti.
Sıla Türkoğlu da durumdan memnun olmadığına dair bir tweet attı. Ancak izleyiciler durur mu? Sıla Türkoğlu’na tepkileriyle adeta ortalığı yangın yerine çevirdiler!
Mehmed: Fetihler Sultanı dizisi için Hollywood yıldızı Alexander Uloom ile anlaşmaya varıldı.
12 Dev Adam'ın Yunanistan'ı mağlup etmesi X'te goygoycuların diline düştü. Kullanıcılar, efsane dizi Yabancı Damat'ın sahneleriyle sevincini anlattı.
Senaryosu Ayça Üzüm’e, yönetmenliği Arda Sarıgün’e ait Sakıncalı adlı diziye Naz Bulum katıldı.
Ve son olarak Kızılcık Şerbeti’yle noktalayalım!
