onedio
article/comments
article/share
Haberler
TV
Kızılcık Şerbeti’nde Yaşanan Yasak Aşka Tepkilerden Memik Dede Goygoyuna TV Dünyasında Bugün Yaşananlar

Kızılcık Şerbeti’nde Yaşanan Yasak Aşka Tepkilerden Memik Dede Goygoyuna TV Dünyasında Bugün Yaşananlar

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
13.09.2025 - 19:35

Televizyon dünyası bugün Kızılcık Şerbeti’yle çalkalandı. Dün akşam yeni sezonun ilk bölümüyle ekrana gelen Kızılcık Şerbeti’nde Doğa ve Firaz arasında yaşanan yasak aşk ortalığı adeta yıktı geçti. Tabii yine de diğer dizilerde yaşanan gelişmeleri de sizler için anbean aktarmıştık. Şimdiyse hepsini bi’ toparladık ve kaçıranlar için derledik! Gelin detaylara geçelim…

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Yaşananların ardından Doğukan Güngör’ün sosyal medya hesabından, “senaryoya karşı olduğunu” hissettiren tweetler atması dikkat çekti.

Yaşananların ardından Doğukan Güngör’ün sosyal medya hesabından, “senaryoya karşı olduğunu” hissettiren tweetler atması dikkat çekti.

Doğukan Güngör’ün hem tweet atıp hem de silmesi izleyicileri yeniden sinirlendirdi. Olanlara anlam veremeyen diziseverleri tutabilene aşk olsun! Sıla Türkoğlu’nu hedef göstermek istediği ihtimaline kadar eleştirilerini dile getirdiler.

Detaylar için 👇

Sıla Türkoğlu da durumdan memnun olmadığına dair bir tweet attı. Ancak izleyiciler durur mu? Sıla Türkoğlu’na tepkileriyle adeta ortalığı yangın yerine çevirdiler!

Sıla Türkoğlu da durumdan memnun olmadığına dair bir tweet attı. Ancak izleyiciler durur mu? Sıla Türkoğlu’na tepkileriyle adeta ortalığı yangın yerine çevirdiler!

İzleyicilerin geneli senaryoyu kabul etmemenin de bir ihtimal olduğunu hatırlattı. Dizinin senaryosu karşısında tepki vermesi gerektiğini dile getirdiler.

Detaylar için 👇

Mehmed: Fetihler Sultanı dizisi için Hollywood yıldızı Alexander Uloom ile anlaşmaya varıldı.

Mehmed: Fetihler Sultanı dizisi için Hollywood yıldızı Alexander Uloom ile anlaşmaya varıldı.

Son olarak Prime Video’da yayınlanan House of David dizisinde dikkat çeken Uloom, yeni projede Asr-ı Saadet döneminin önde gelen kahramanlarından Bin Velid karakterine hayat verecek.

Detaylar için 👇

12 Dev Adam'ın Yunanistan'ı mağlup etmesi X'te goygoycuların diline düştü. Kullanıcılar, efsane dizi Yabancı Damat'ın sahneleriyle sevincini anlattı.

12 Dev Adam'ın Yunanistan'ı mağlup etmesi X'te goygoycuların diline düştü. Kullanıcılar, efsane dizi Yabancı Damat'ın sahneleriyle sevincini anlattı.

Mizahşörler Yabancı Damat'ın efsane sahneleriyle milli duygularının nasıl yükseldiğini anlattı. Memik Dede duygulara tercüman oldu!

Detaylar için 👇

Senaryosu Ayça Üzüm’e, yönetmenliği Arda Sarıgün’e ait Sakıncalı adlı diziye Naz Bulum katıldı.

Senaryosu Ayça Üzüm’e, yönetmenliği Arda Sarıgün’e ait Sakıncalı adlı diziye Naz Bulum katıldı.

Naz Bulum, Sadakatsiz dizisindeki karakteriyle tanınmış ve sektörde adından söz ettirenler arasına girmişti. Şimdiyse kendisini Kiraz karakteriyle Sakıncalı’da izleyeceğiz. Kiraz, Süreyya’nın izinden giden bir karakter olacak; annelik bağları ve fedakarlık hikayesiyle izleyiciye dokunacak.

Detaylar için 👇

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Ve son olarak Kızılcık Şerbeti’yle noktalayalım!

Ve son olarak Kızılcık Şerbeti’yle noktalayalım!

Genel olarak izleyiciler ne dedi, diziye dair düşünceler nedir diye merak ediyorsanız tepkileri de derledik. Yarın TV dünyası gelişmeleriyle yeniden görüşmek üzere!

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Detaylar için 👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın