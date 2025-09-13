onedio
Özge Özpirinçci ve Salih Bademci’nin Dizisi Sakıncalı’ya Bomba İsim Dahil Oldu

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
13.09.2025 - 09:04

Yeni dizi Sakıncalı izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor. Yapım henüz cast çalışmalarına devam ediyor. Kadrosuna genç oyunculardan yeni bir isim dahil oldu. Detayları ise Birsen Altuntaş aktardı. Gelim kimler kadroda birlikte öğrenelim!

Kaynak: Birsen Altuntaş

Gold Film tarafından hazırlanan Sakıncalı dizisi, Özge Özpirinçci ve Salih Bademci’yi yeniden bir araya getiriyor.

İlk ve Son dizisinden sonra aralarındaki uyum sevilince bir de ana akımda proje yapmaları için hazırlıklar başlamıştı. Dizi duyurulduğundan bu yana hayranlar heyecanlı ancak ne zaman yayınlanacağı henüz belli değil.

Senaryosu Ayça Üzüm’e, yönetmenliği Arda Sarıgün’e ait diziye Naz Bulum katıldı.

Naz Bulum, Sadakatsiz dizisindeki karakteriyle tanınmış ve sektörde adından söz ettirenler arasına girmişti. Şimdiyse kendisini Kiraz karakteriyle Sakıncalı’da izleyeceğiz. Kiraz, Süreyya’nın izinden giden bir karakter olacak; annelik bağları ve fedakârlık hikayesiyle izleyiciye dokunacak.

