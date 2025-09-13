Özge Özpirinçci ve Salih Bademci’nin Dizisi Sakıncalı’ya Bomba İsim Dahil Oldu
Yeni dizi Sakıncalı izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor. Yapım henüz cast çalışmalarına devam ediyor. Kadrosuna genç oyunculardan yeni bir isim dahil oldu. Detayları ise Birsen Altuntaş aktardı. Gelim kimler kadroda birlikte öğrenelim!
Kaynak: Birsen Altuntaş
Gold Film tarafından hazırlanan Sakıncalı dizisi, Özge Özpirinçci ve Salih Bademci’yi yeniden bir araya getiriyor.
Senaryosu Ayça Üzüm’e, yönetmenliği Arda Sarıgün’e ait diziye Naz Bulum katıldı.
