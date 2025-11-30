onedio
Kaza Anı Videoya Yansıdı: Hindistan'da Bir Gencin Elini Trenden Dışarı Çıkararak Çektiği Video Tatsız Bitti

Kaza Anı Videoya Yansıdı: Hindistan'da Bir Gencin Elini Trenden Dışarı Çıkararak Çektiği Video Tatsız Bitti

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
30.11.2025 - 10:06

Hindistan denince akla önce sokak lezzetleri sonra tren yolculukları geliyor bildiğiniz üzere. Her ikisinde de büyük bir heyecanla başlayan deneyin, kendine has özellikleriyle bir bilinmeze gidebiliyor. Her ikisinin de hijyenden ve güvenlikten son derece uzak oluşu da bir başka ortak noktaları. 

Hindistan'da bir tren yolculuğu sırasında kolunu kapıdan dışarı uzatarak video çekmeye çalışan bir genç, kolunu tabelaya çarptı. Video ise alçılı bitti.

Buradan izleyebilirsiniz;

Hala turistlerin en çok dikkatini çeken ülkelerden biri.

Hindistan, dünyanın en ilginç ülkelerinden biri. Kendine has renkleri, kokuları, tatları ve sesleriyle Hindistan her yıl sayısız ziyaretçi ağırlıyor ve turistlere unutulmaz bir deneyim sunuyor. Sadece bir ülke değil, aynı zamanda yaşam biçimi de ayrı bir bir keşif süreci. Bu eşsiz ülkeyi ziyaret etmek, hayatınıza adeta yeni bir boyut katıyor.

Hüseyin Özcan

Keşke 1.3 milyarınız kafasını çıkartarak denese şunu.