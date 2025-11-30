Kaza Anı Videoya Yansıdı: Hindistan'da Bir Gencin Elini Trenden Dışarı Çıkararak Çektiği Video Tatsız Bitti

Hindistan denince akla önce sokak lezzetleri sonra tren yolculukları geliyor bildiğiniz üzere. Her ikisinde de büyük bir heyecanla başlayan deneyin, kendine has özellikleriyle bir bilinmeze gidebiliyor. Her ikisinin de hijyenden ve güvenlikten son derece uzak oluşu da bir başka ortak noktaları.
Hindistan'da bir tren yolculuğu sırasında kolunu kapıdan dışarı uzatarak video çekmeye çalışan bir genç, kolunu tabelaya çarptı. Video ise alçılı bitti.
Hala turistlerin en çok dikkatini çeken ülkelerden biri.
