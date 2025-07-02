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Kayseri Kahvaltı Mekanları! Kayseri'de Güne Nefis Başlangıç Yapabileceğiniz Mekanlar

Kayseri Kahvaltı Mekanları! Kayseri'de Güne Nefis Başlangıç Yapabileceğiniz Mekanlar

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
02.07.2025 - 16:59

Kayseri kahvaltı mekanları hem zengin menüleri hem de sıcacık atmosferleriyle öne çıkıyor. Bu şehirde kahvaltı sadece bir öğün değil, keyifli bir buluşma fırsatı. Eğer Kayseri’de güne lezzet dolu bir başlangıç yapmak istiyorsanız doğru yerdesiniz. Sucuk, pastırma ve bol çeşit içeren sofralarıyla Kayseri kahvaltı kültürünü keşfetmek ayrı bir zevk. Sizin için öne çıkan mekanları derledik.

İşte en iyi Kayseri kahvaltı mekanları

Paçanga Kahvaltı Evi ve Yöresel Ürünler

Paçanga Kahvaltı Evi ve Yöresel Ürünler

Kayseri kahvaltı mekanları arasında yöresel lezzetleriyle öne çıkan Paçanga Kahvaltı Evi, doğal ürünleri ve taze sunumlarıyla beğeniliyor. Mekanın sıcak atmosferi ve ilgili çalışanları da sıkça övülüyor.

Adres Mevlana, Papatya Cd. 27 A, 38280 Talas/Kayseri:

Instagram: pacangakahvaltievi

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Kayseri Kahvaltı Dünyası

Kayseri Kahvaltı Dünyası

Zengin serpme kahvaltısı ve bol çeşitli menüsüyle dikkat çeken Kayseri Kahvaltı Dünyası, rahat oturma alanları ve hızlı servisiyle güne keyifli bir başlangıç sunuyor. Özellikle aileler tarafından tercih ediliyor.

Adres: Seyitgazi, Hoca Ahmet Yesevi Blv. No:46 B, 38030, 38030 Melikgazi/Kayseri

Instagram: kahvaltidunyasi_1

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Gubate Restaurant

Gubate Restaurant

Ferah bahçesi ve kaliteli kahvaltı sunumlarıyla öne çıkan Gubate Restaurant, lezzetli börekleri ve sucuklu seçenekleriyle kullanıcılar tarafından öneriliyor. Samimi ve huzurlu ortamıyla beğeni topluyor.

Adres: Mevlana, Mehmet Akif Ersoy Cd. Aydın Sit D:22/C, 38280 Talas/Kayseri

Instagram: gubate_restaurant

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The Hunger Kayseri

The Hunger Kayseri

Modern ve şık bir kahvaltı deneyimi sunan The Hunger Kayseri, özellikle kahve ve tatlı çeşitleriyle öne çıkıyor. Geniş menüsü ve rahat oturma alanları kullanıcılar tarafından olumlu değerlendiriliyor.

Adres: Tacettin Veli, Bayram Sk. No: 12, 38700 Melikgazi/Kayseri

Instagram: thehunger

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Mavera Mürüvvet Hanım Konağı

Mavera Mürüvvet Hanım Konağı

Kayseri kahvaltı mekanları arasında tarihi dokusuyla dikkat çeken Mavera Mürüvvet Hanım Konağı, hazırlanan serpme kahvaltısıyla öne çıkıyor. Bahçesi ve nezih ortamı kullanıcılar tarafından seviliyor.

Adres: Erenköy, Çamyurdu Cd., 38280 Melikgazi/Kayseri

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Kayseri Cafe Manzara

Kayseri Cafe Manzara

Manzarası ve ferah atmosferiyle beğenilen Kayseri Cafe Manzara, taze kahvaltı ürünleri ve güleryüzlü hizmetiyle tercih ediliyor. Mekan, sakin bir kahvaltı için güzel bir alternatif.

Adres: Tablakaya, Yeni Cami Sk. No: 10, 38280 Talas/Kayseri

Instagram: kaysericafemanzara

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Alamet-i Farika Restaurant

Alamet-i Farika Restaurant

Geniş kahvaltı seçenekleri ve sıcak sunumlarıyla öne çıkan Alamet-i Farika Restaurant, Kayseri’de huzurlu bir kahvaltı deneyimi sunuyor. Servis kalitesi kullanıcılar tarafından sıkça övülüyor.

Adres: Tacettin Veli, Setenönü Cd. No:55, 38050 Melikgazi/Kayseri

Instagram: alametifarikarestaurant

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Nize Saklı Bahçe

Nize Saklı Bahçe

Doğayla iç içe, sakin bir kahvaltı arayanlar için Nize Saklı Bahçe doğru adres. Bahçesinde huzurlu bir ortam sunan mekan, doğal ürünleri ve lezzetli serpme kahvaltısıyla tercih ediliyor.

Adres: Gesi Güzelköy İlksu cad. Bozyaka sok, no: 25, 38190 Melikgazi/Kayseri

Instagram: nizesaklibahce

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Eskihan Kahvaltı Evi

Eskihan Kahvaltı Evi

Tarihi atmosferi ve bol çeşitli kahvaltı menüsüyle Kayseri’de öne çıkan Eskihan Kahvaltı Evi, uygun fiyatları ve ilgili çalışanlarıyla beğeni topluyor. Özellikle hafta sonu tercih edilen bir mekan.

Adres: Hisarcık, Erciyes Blv., 38220 Melikgazi/Kayseri

Instagram: eskihankahvaltievi

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Fatih Aile Çay Bahçesi

Fatih Aile Çay Bahçesi

Samimi ve rahat bir ortam sunan Fatih Aile Çay Bahçesi, uygun fiyatlı kahvaltı seçenekleriyle Kayseri’de tercih edilen bir mekan. Geniş açık alanı ve aile ortamı kullanıcı yorumlarında öne çıkıyor.

Adres: Mehmet Özhaseki Bulvarı, Hisarcık, Tennuri Sk. No:9, 38155 Melikgazi/Kayseri

Instagram: fatihailecaybahcesi

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1453 Ottoman Kayseri

1453 Ottoman Kayseri

Zengin serpme kahvaltısı ve geleneksel sunumlarıyla beğenilen 1453 Ottoman Kayseri, hızlı servisi ve lezzetli sıcak ürünleriyle kullanıcılar tarafından öneriliyor. Fiyat performans açısından olumlu yorumlar alıyor.

Adres: Kayseri Millet Bahçesi, Erenköy, 3470.Sok No:42/B, 38020 Melikgazi/Kayseri

Instagram: 1453ottomankayseri

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Emirgan Sütiş Kayseri

Emirgan Sütiş Kayseri

Şık ve ferah ortamıyla öne çıkan Emirgan Sütiş Kayseri, geniş kahvaltı menüsü ve kaliteli kahve seçenekleriyle tercih ediliyor. Çalışan ilgisi ve sunum kalitesi kullanıcılar tarafından sıkça övülüyor.

Adres: Tuna Life Center, Mimarsinan Mah. Bağışlı Sok. No: 5 Kat: Zemin Daire: 9, 38020 Kocasinan/Kayseri

Instagram: emirgansutiskayseri

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Hürmetçi Çiftliği

Hürmetçi Çiftliği

Doğal ortamda kahvaltı yapmak isteyenler için Hürmetçi Çiftliği keyifli bir seçenek. Taze köy ürünleri, açık hava alanı ve doğal kahvaltı sunumlarıyla Kayseri kahvaltı mekanları arasında sevilen bir adres.

Adres: kayseri, Hürmetci, Orman Köyü Kümeevler no 187 /a, 38210 Hacilar/Kayseri

Instagram: hurmetci_ciftligi

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Konak Restaurant

Konak Restaurant

Kayseri’nin tarihi havasını hissettiren Konak Restaurant, zengin kahvaltı sofraları ve geleneksel tatlarıyla öne çıkıyor. Sıcak atmosferi ve kaliteli hizmetiyle kullanıcılar tarafından beğeniliyor.

Adres: Harman, Erhan Cd. No: 85, 38280 Talas/Kayseri

Instagram: konakrestaurant1840

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Kayseri Acuka Kahvaltı Evi Talas

Kayseri Acuka Kahvaltı Evi Talas

Acuka ve yöresel lezzetleriyle bilinen bu mekan, taze serpme kahvaltısı ve huzurlu ortamıyla dikkat çekiyor. Talas bölgesinde kahvaltı yapmak isteyenler için güzel bir alternatif.

Adres: Mevlana, Elçibey Cd. No:38, 38280 Talas/Kayseri

Instagram: acukakahvaltievi

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Usta&Şef Et Lokantası

Usta&Şef Et Lokantası

Zengin kahvaltı tabağı ve et çeşitleriyle dikkat çeken Usta&Şef Et Lokantası, özellikle et sevenler için keyifli bir kahvaltı sunuyor. Geniş oturma alanı ve hızlı servisi kullanıcılar tarafından olumlu yorumlanıyor.

Adres: Erenköy, Billur Bağları Cd. No:1/B, 38050 Melikgazi/Kayseri

Instagram: ustavesef

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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