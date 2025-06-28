Samsun Kahvaltı Mekanları! Samsun'da Güne Şahane Bir Başlangıç Yapabileceğiniz Mekanlar
Samsun, sahili ve lezzet duraklarıyla güne enerjik başlamanın en güzel adreslerinden biri. Özellikle Samsun kahvaltı mekanları zengin menüleri ve keyifli ortamlarıyla oldukça dikkat çekiyor. Şehirde hem sakin bir bahçede kahvaltı yapabileceğiniz hem de modern kafelerde güne başlayabileceğiniz birçok seçenek bulunuyor. Samsun'da kahvaltı yapabileceğiniz en sevilen yerleri sizler için bir araya getirdik.
İşte güne güzel bir başlangıç yapabileceğiniz Samsun kahvaltı mekanları
Selam Kahvaltı ve Semaver Bahçesi
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BahçeDem
Kahvaltı Durağı
The Orjin
Village Coffee
Peçko Fırın İlkadım
Mantıka Palas
Yeşiloğlu Restaurant Atakum
Özsüt 56’lar
NO:75 PASSAGE
Limon da Cafe
Meyvecidede
Eskiköy Gurme
Usluoğlu
Cafe Home
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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