onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yemek
Kahvaltılık
Samsun Kahvaltı Mekanları! Samsun'da Güne Şahane Bir Başlangıç Yapabileceğiniz Mekanlar

Samsun Kahvaltı Mekanları! Samsun'da Güne Şahane Bir Başlangıç Yapabileceğiniz Mekanlar

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
28.06.2025 - 13:55

Samsun, sahili ve lezzet duraklarıyla güne enerjik başlamanın en güzel adreslerinden biri. Özellikle Samsun kahvaltı mekanları zengin menüleri ve keyifli ortamlarıyla oldukça dikkat çekiyor. Şehirde hem sakin bir bahçede kahvaltı yapabileceğiniz hem de modern kafelerde güne başlayabileceğiniz birçok seçenek bulunuyor. Samsun'da kahvaltı yapabileceğiniz en sevilen yerleri sizler için bir araya getirdik.

İşte güne güzel bir başlangıç yapabileceğiniz Samsun kahvaltı mekanları

Selam Kahvaltı ve Semaver Bahçesi

Selam Kahvaltı ve Semaver Bahçesi

Doğayla iç içe bir kahvaltı keyfi yaşamak isteyenler için Selam Kahvaltı ve Semaver Bahçesi harika bir seçenek. Samimi ortamı ve taze ürünleriyle dikkat çeken mekan, semaverde çay keyfiyle öne çıkıyor.

Adres: Yeşildere, 551. Sk. No:11, 55100 Atakum/Samsun

Instagram: bahceselam

Konum

BahçeDem

BahçeDem

Samsun kahvaltı mekanları arasında huzurlu bahçesiyle öne çıkan BahçeDem, ferah atmosferi ve doğal sunumlarıyla tercih ediliyor. Taze serpme kahvaltısı ve kahve seçenekleriyle güne keyifli bir başlangıç yapabilirsiniz.

Adres: Yeşildere, 551. Sk. no:35 A, 55000 Atakum/Samsun

Instagram: bahcedem

Konum

Kahvaltı Durağı

Kahvaltı Durağı

Kahvaltı Durağı, geniş menüsü ve bol çeşitli kahvaltı tabaklarıyla Samsun’da güne lezzet dolu bir başlangıç sunuyor. Mekanın rahat oturma alanları ve hızlı servisiyle öne çıktığını söylemek mümkün.

Adres: Derecik, Atatürk Blv. No 23/1, 55090 İlkadım/Samsun

Instagram: kahvalti.duragi

Konum

The Orjin

The Orjin

Şık ve modern bir kahvaltı deneyimi arayanlar için The Orjin doğru adres. Kahvaltı tabaklarının özenle hazırlandığı bu mekan, keyifli atmosferi ve lezzetli kahveleriyle dikkat çekiyor.

Adres: Güzelyalı, 3021. Sk. No:28/1, 55270 Atakum/Samsun

Instagram: theorjinatakum

Konum

Village Coffee

Village Coffee

Samsun kahvaltı mekanları arasında samimi atmosferiyle öne çıkan Village Coffee, sıcak sunumları ve taptaze kahvaltılık ürünleriyle güzel bir sabah geçirmek isteyenler için ideal.

Adres: Hasköy, Niksar Sk. No:1, 55080 Canik/Samsun

Konum

Peçko Fırın İlkadım

Peçko Fırın İlkadım

Fırından yeni çıkan taze poğaçalar ve börekler eşliğinde kahvaltı yapmak isteyenler Peçko Fırın İlkadım'ı tercih edebilir. Mekan özellikle taze hamur işleri ve sade sunumlarıyla seviliyor.

Adres: Derebahçe, Tonya Sk. 28/A, 55060 İlkadım/Samsun

Instagram: peckofirin

Konum

Mantıka Palas

Mantıka Palas

Kahvaltı menüsünün yanı sıra mantı çeşitleriyle de bilinen Mantıka Palas, farklı bir lezzet arayanlara hitap ediyor. Geniş kahvaltı seçenekleri ve rahat ortamıyla ön plana çıkıyor.

Adres: Küçükkolpınar, mah 601. Sokak, 55200 Atakum/Samsun

Instagram: mantika.palas

Konum

Yeşiloğlu Restaurant Atakum

Yeşiloğlu Restaurant Atakum

Keyifli bir kahvaltı yapmak isteyenler için Yeşiloğlu Restaurant Atakum güzel bir tercih. Serpme kahvaltısı ve taze çay servisiyle kahvaltı saatini keyfe dönüştürüyor.

Adres: Mimarsinan, Alparslan Blv. No:11/H D:61, 55200, 55300 Atakum/Samsun

Instagram: yesiloglurestaurant

Konum

Özsüt 56’lar

Özsüt 56’lar

Klasik ve güvenilir bir kahvaltı mekanı arayanlar için Özsüt 56’lar güzel bir alternatif. Geniş kahvaltı tabakları ve tatlı çeşitleriyle rahat ve konforlu bir ortam sunuyor.

Adres: Kılıçdede, İstiklal Cd. No:167, 55060 İlkadım/Samsun

Instagram: ozsut_56lar

Konum

NO:75 PASSAGE

NO:75 PASSAGE

Modern dekorasyonu ve şehir merkezindeki konumuyla öne çıkan NO:75 PASSAGE, kahvaltıda farklı lezzetler denemek isteyenler için iyi bir seçim. Kahve menüsü de oldukça zengin.

Adres: Güzelyalı, Adnan Menderes Blv. No:75, 55270 Atakum/Samsun

Instagram: no75passage

Konum

Limon da Cafe

Limon da Cafe

Samsun kahvaltı mekanları arasında sade ve keyifli bir alternatif olan Limon da Cafe, taze ürünleri ve huzurlu atmosferiyle öne çıkıyor. Sıcacık kahvaltı tabaklarıyla güne güzel başlayabilirsiniz.

Adres: Yenimahalle, Vatan Cd. No:24B, 55210 Atakum/Samsun

Instagram: limondacaferest

Konum

Meyvecidede

Meyvecidede

Taze sıkılmış meyve suları ve hafif kahvaltı seçenekleri sunan Meyvecidede, sağlıklı ve lezzetli bir sabah arayanlara hitap ediyor. Doğal ve ferah sunumlarıyla tercih ediliyor.

Adres: Yeşildere, 551. Sk. No:41, 55200 Atakum/Samsun

Instagram: meyvecidede

Konum

Eskiköy Gurme

Eskiköy Gurme

Eskiköy Gurme, zengin serpme kahvaltısıyla öne çıkan bir mekan. Taze köy ürünleriyle Samsun’da huzurlu bir kahvaltı yapmak isteyenler için oldukça uygun.

Adres: Kılıçdede, İstiklal Cd. No: 181, 55060 İlkadım/Samsun

Instagram: eskikoygurme

Konum

Usluoğlu

Usluoğlu

Usluoğlu, kahvaltıda taze ve bol çeşitli ürünleriyle biliniyor. Ferah oturma alanlarıyla güne keyifli bir başlangıç yapabileceğiniz samimi bir ortam sunuyor.

Adres: Mimarsinan, Mustafa Kemal Blv. No:17/A, 55200 Atakum/Samsun

Instagram: usluogluresmii

Konum

Cafe Home

Cafe Home

Deniz manzarası eşliğinde güne keyifli bir başlangıç yapmak isteyenlerin vazgeçemeyeceği bir mekan. Çeşitli kahvaltılıklar ve sıcacık ürünler arayanlar için biçilmiş kaftan.

Adres: Mimarsinan, Adnan Menderes Blv. No 249, 55200 Atakum/Samsun

Instagram: cafehomerestaurant

Konum

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın