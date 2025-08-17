Karayolunda Korku Dolu Anlar: Kimyasal Madde Taşıyan Tır Alev Aldı
Samsun-Ankara karayolunda seyir halindeki kimyasal madde yüklü tırda yangın çıktı. Alev topuna dönmüş halde bir süre karayolunda ilerleyen tırda alevler ormanlık alana sıçradı.
Yangın belediye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alınırken, yanan tırın çarptığı aracın sürücüsü Çetin Yıldırım yaralandı.
Dün akşam saatlerinde Samsun-Ankara karayolunda meydana geldi.
Alev topuna dönen tırdan görüntüler 👇
