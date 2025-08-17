onedio
Karayolunda Korku Dolu Anlar: Kimyasal Madde Taşıyan Tır Alev Aldı

Samsun
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
17.08.2025 - 09:39

Samsun-Ankara karayolunda seyir halindeki kimyasal madde yüklü tırda yangın çıktı. Alev topuna dönmüş halde bir süre karayolunda ilerleyen tırda alevler ormanlık alana sıçradı.

Yangın belediye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alınırken, yanan tırın çarptığı aracın sürücüsü Çetin Yıldırım yaralandı.

Dün akşam saatlerinde Samsun-Ankara karayolunda meydana geldi.

Azeri uyruklu Jamaladdin Mamadov idaresindeki 77 HR 176 Azerbaycan plakalı ve 99 ZX 908 dorse plakalı tiner, boya ve madeni yağ yüklü tır, seyir halindeyken balatalarından çıkan yangın aracın dorsesine sıçradı.

Tır, fren tutmayınca alev alırken önce Çetin Y. yönetimindeki 34 CTN 252 plakalı otomobile ve bir süre ilerledikten sonra da Bora U. idaresindeki 55 KL 832 plakalı hafif ticari araca çarptı. 

Tır yanarak yaklaşık 4 kilometre giderek Sarıışık mevkisinde durup tamamen yandı. Tırın yanan tiner ve boya kutularını döktüğü yol kenarındaki farklı ormanlık alanda da yangın çıktı.

Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri hem yanan tırı, hem de yol kenarındaki ormanlık alandaki yangına müdahale etti. Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri de ormanlık alandaki yangına müdahale ederken, orman yangını büyümeden ve ağaçlara sıçramadan kısa sürede söndürüldü.

Alev topuna dönen tırdan görüntüler 👇

