İzmit'te Ortalık Fena Karıştı! Çocuk Parkında Cinsel İçerikli Video Açıp İzledi!
İzmit'te Ortalık Fena Karıştı! Çocuk Parkında Cinsel İçerikli Video Açıp İzledi!
İzmit Cumhuriyet Parkı’nda cinsel içerikli videolar izleyen bir şahıs ortalığı karıştırdı. Mahalle halkı tarafından dövülen şahıs daha sonra polis ekiplerine teslim edildi.
Kaynak: Kocaeli Gündem
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kocaeli Gündem'in aktardığına göre, olay akşam saatlerinde İzmit Cumhuriyet Parkı’nda yaşandı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İddiaya göre, kimliği öğrenilemeyen bir şahıs kadın ve çocukların da bulunduğu parkta cinsel içerikli videolar izlemeye başladı.
Çevredekilerin kendini uyarması sonrası kaçmaya çalışan şahıs yakalanarak darp edildi.
Feci şekilde dövülen şahıs olay yerine polis ekipleri gelene kadar kameraya alındı ve tehdit edildi (Görüntüler rahatsız edici olabilir) 👇
Şahıs ardından olay yerine gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın