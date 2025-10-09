İstanbul'u Ziyaret Eden Kanadalı Fenomen Gördüğü Manzaraya Hayran Kaldı

İstanbul'da yaşayanlar her ne kadar pahalılıktan, trafikten, kalabalıktan şikayet etse de güzel şeyler görmek isteyenler ülkelerine dönerken istediğini alıyor. Ed People isimli içerik üreticisi de İstanbul'u ziyaret etti. Metro çıkışında gün batımı eşliğinde dans eden vatandaşları gördü ve bu sahneye hayran kaldı. Kanada'da böyle şeyler göremediğini belirten gezgin kalabalığa karışarak kendisi de dansa katıldı.