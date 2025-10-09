onedio
İstanbul'u Ziyaret Eden Kanadalı Fenomen Gördüğü Manzaraya Hayran Kaldı

İstanbul'u Ziyaret Eden Kanadalı Fenomen Gördüğü Manzaraya Hayran Kaldı

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
09.10.2025 - 18:12

İstanbul'da yaşayanlar her ne kadar pahalılıktan, trafikten, kalabalıktan şikayet etse de güzel şeyler görmek isteyenler ülkelerine dönerken istediğini alıyor. Ed People isimli içerik üreticisi de İstanbul'u ziyaret etti. Metro çıkışında gün batımı eşliğinde dans eden vatandaşları gördü ve bu sahneye hayran kaldı. Kanada'da böyle şeyler göremediğini belirten gezgin kalabalığa karışarak kendisi de dansa katıldı.

İşte o görüntüler 📹

Görüntüleri paylaşan kişi Instagram'ın gezgin profillerinden.

Ed People ismiyle 2 milyon takipçiye hitap eden fenomen isim dünyanın dört bir yanını gezip farklı kültürlerden ve ülkelerden insanların danslarını yerinde öğreniyor, onlara eşlik ediyor ve takipçileriyle paylaşıyor. İnsanlara favori dans figürlerini sormasıyla bilinen Ed'in YouTube'da da 1.9 milyon abonesi mevcut.

İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
