İnternet Tarihinin Derinliklerinden Gelen Arşivlik Videolar

İnternet teknolojisi uzun yıllardır hayatımızda. Pek fark edilmese de dünya nüfusunun önemli bir kısmı direkt internetin içine doğdu. Tabii her gün saatlerimizi ayırdığımız bu teknoloji yeni bir kültür ve dev bir arşivi de beraberinde getirdi. Son yıllarda popülerleşen sosyal medya mecraları ve akıllı telefonlar da bu arşivi daha büyük hale getirdi.

Elbette internet üzerinde milyonlarca video var ama bunların pek azı hafızamızda yer alıyor. Çoğu zaman tekrar görmemizle hafızamız canlanıyor. X'te videolarsivi isimli hesap ise dev arşivini halkın kullanımına açıyor.