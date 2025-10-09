onedio
İnternet Tarihinin Derinliklerinden Gelen Arşivlik Videolar

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
09.10.2025 - 15:45

İnternet teknolojisi uzun yıllardır hayatımızda. Pek fark edilmese de dünya nüfusunun önemli bir kısmı direkt internetin içine doğdu. Tabii her gün saatlerimizi ayırdığımız bu teknoloji yeni bir kültür ve dev bir arşivi de beraberinde getirdi. Son yıllarda popülerleşen sosyal medya mecraları ve akıllı telefonlar da bu arşivi daha büyük hale getirdi.

Elbette internet üzerinde milyonlarca video var ama bunların pek azı hafızamızda yer alıyor. Çoğu zaman tekrar görmemizle hafızamız canlanıyor. X'te videolarsivi isimli hesap ise dev arşivini halkın kullanımına açıyor.

İşte belirli bir konsepte sahip olmayan arşivden video derlemesi...

Amaç ne?

Bilim dünyası çözemedi.

Eski zamanlar...

Pandemi dönemindeki videolar da ayrı tuhaftı.

İlginç ortamlar...

İlginç kişiler...

Tabii bir de yaratıcı işler var.

Her şeyin anlamlı olması gerekmiyor.

Spor dünyası bu arşivi besliyor.

Hem de her takımdan...

Bazıları da duygusal...

Şimdi de haberler...

İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
