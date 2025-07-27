İspanya'da Tatil Yapan Bir Türk, Türkiye'ye Neden Eskisi Gibi Turist Gelmediğini Anlattı

İki Antalyalı arkadaş olarak Mallorca'ya gittiklerini söyleyen Kıymaz, Türkiye'deki gibi sorunları İtalya'da da yaşadıklarına dikkat çekti.

Mallorca'da bulundukları plajı tanıtan Türk turist, 'Burada 2 işletme var, bu renkli şemsiyeler kiralanabilen şemsiyeler. 75 cent'e şemsiye kiraladık. 2 Euro'ya da şezlong kiralayabiliyorsunuz' dedi. Bu fiyatlar sonrası birçok kullanıcı da destek verdi.