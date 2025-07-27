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İspanya'da Tatil Yapan Bir Türk, Türkiye'ye Neden Eskisi Gibi Turist Gelmediğini Anlattı

İspanya'da Tatil Yapan Bir Türk, Türkiye'ye Neden Eskisi Gibi Turist Gelmediğini Anlattı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
27.07.2025 - 22:16

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Antalyalı iki turist olarak Mallorca'ya gittiklerini anlatan Zeynep Kıymaz, Mallorca deneyimlerini anlattı. 'Havlunu alıp istediğin yere serebiliyorsun, kimse senden ücret talep etmiyor.' diye yaşadıklarını anlatan turist, Türkiye'nin durumuna da değindi. Kaynak

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İspanya'ya tatile giden Zeynep Kıymaz, İspanya'daki deneyimleri üzerinden Türkiye'deki turizm anlayışını karşılaştırdı.

Türkiye'de şezlong fiyatlarından, esnafların yaklaşımına kadar birçok konuyu eleştiren Zeynep Kıymaz, Mallorca'da yaşadıklarını özetledi.

Türkiye'de şezlong fiyatlarından, esnafların yaklaşımına kadar birçok konuyu eleştiren Zeynep Kıymaz, Mallorca'da yaşadıklarını özetledi.

İki Antalyalı arkadaş olarak Mallorca'ya gittiklerini söyleyen Kıymaz, Türkiye'deki gibi sorunları İtalya'da da yaşadıklarına dikkat çekti. 

Mallorca'da bulundukları plajı tanıtan Türk turist, 'Burada 2 işletme var, bu renkli şemsiyeler kiralanabilen şemsiyeler. 75 cent'e şemsiye kiraladık. 2 Euro'ya da şezlong kiralayabiliyorsunuz' dedi. Bu fiyatlar sonrası birçok kullanıcı da destek verdi.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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