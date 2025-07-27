İspanya'da Tatil Yapan Bir Türk, Türkiye'ye Neden Eskisi Gibi Turist Gelmediğini Anlattı

Antalyalı iki turist olarak Mallorca'ya gittiklerini anlatan Zeynep Kıymaz, Mallorca deneyimlerini anlattı. 'Havlunu alıp istediğin yere serebiliyorsun, kimse senden ücret talep etmiyor.' diye yaşadıklarını anlatan turist, Türkiye'nin durumuna da değindi. Kaynak
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İspanya'ya tatile giden Zeynep Kıymaz, İspanya'daki deneyimleri üzerinden Türkiye'deki turizm anlayışını karşılaştırdı.
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Türkiye'de şezlong fiyatlarından, esnafların yaklaşımına kadar birçok konuyu eleştiren Zeynep Kıymaz, Mallorca'da yaşadıklarını özetledi.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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