article/comments
Meşhur Deyim Gerçek Oldu! İki Twitch Yayıncısı Canlı Yayında Samanlıkta İğne Aradı

Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
25.03.2026 - 12:36

Türkçede de sık kullandığımız ünlü bir deyim var. O da samanlıkta iğne aramak. Bulması neredeyse imkansız ve uzun uğraşlar gerektiren eylemler için kullanılan bu deyim farklı dillerde de sık sık kullanılıyor. İngilizcesi 'needle in a haystack' olan bu deyimi Twitch yayıncıları ExtraEmily ve Erobb canlı yayında denedi. İkili imkansıza ulaştı.

Aynı deyimin farklı dillerde de kullanımları mevcut...

İtalyanca, İngilizce, Rusça, Türkçe gibi dillerde samanlık ve iğne benzetmesi yapılırken aynı anlamda farklı deyimler de mevcut.

Çince:'Denizde iğne aramak/çıkarmak.' (Saman yerine okyanus kullanılır, zorluk seviyesi daha da artırılır.)

Arapça: 'Karanlık bir gecede, siyah bir taşın üzerindeki siyah karıncayı görmek.' (Çok zor bir fark edilişi anlatır.)

Japonca:  'Bulutu yakalamaya çalışmak' (Gerçek dışı ve imkansız durumlar için.)

İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
