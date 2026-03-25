Amerika'da Çalışan Bir Hemşire Sağlık Çalışanlarının Güvenlik İçin Kullandığı Cihazı Gösterdi

Sağlık çalışanlarına yönelik şiddet küresel bir sorun. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Verilerine göre, sağlık çalışanlarının %8 ile %38'i kariyerleri boyunca en az bir kez fiziksel şiddete maruz kalıyor. Sözel taciz ve tehdit oranları ise çok daha yüksek. Her ülke bunun için çeşitli önlemler alıyor.

Amerika’da hemşirelik yapan bir kadın, takması zorunlu olan butonu paylaştı. Sağlıkta şiddeti önlemek için etkili ve hızlı bir kullanımı olan buton özellikle sağlık çalışanlarının beğenisini topladı.