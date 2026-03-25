Amerika'da Çalışan Bir Hemşire Sağlık Çalışanlarının Güvenlik İçin Kullandığı Cihazı Gösterdi

Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
25.03.2026 - 13:09 Son Güncelleme: 25.03.2026 - 13:10

Sağlık çalışanlarına yönelik şiddet küresel bir sorun. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Verilerine göre, sağlık çalışanlarının %8 ile %38'i kariyerleri boyunca en az bir kez fiziksel şiddete maruz kalıyor. Sözel taciz ve tehdit oranları ise çok daha yüksek. Her ülke bunun için çeşitli önlemler alıyor. 

Amerika’da hemşirelik yapan bir kadın, takması zorunlu olan butonu paylaştı. Sağlıkta şiddeti önlemek için etkili ve hızlı bir kullanımı olan buton özellikle sağlık çalışanlarının beğenisini topladı.

Türkiye'de benzer bir sistem var mı?

Türkiye'deki 'beyaz kod' var. Sağlıkta şiddeti önlemek amacıyla geliştirilen bu sistem, videodaki cihazla aynı mantıkla çalışıyor ancak uygulama biçimi biraz farklı.

  • Sistem Nasıl Çalışır? Sağlık personeli bir tehdit veya saldırı ile karşılaştığında hastane içindeki sabit telefonlardan 2222'yi tuşlayarak veya bilgisayar üzerindeki kısa yolları kullanarak Beyaz Kod verir.

  • Müdahale: Kod verildiği anda hastanenin güvenlik birimleri ve o anki nöbetçi amirler durumdan haberdar olur ve olay yerine hızla intikal ederler.

  • Hukuki Süreç: Beyaz Kod verildiğinde, olay otomatik olarak sisteme düşer ve sağlık çalışanına karşı işlenen suçlar için adli süreç başlatılır.

Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
