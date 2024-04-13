İran'ın Askeri Gücü Ne Kadar? Global Firepower İran ile İsrail'in Askeri Gücünü Karşılaştırdı!
İran'ın Askeri Gücü Ne Kadar? Global Firepower İran ile İsrail'in Askeri Gücünü Karşılaştırdı!
Kaynak: https://www.nytimes.com/2024/04/12/wo...
İran ile İsrail arasındaki gerilim ve 13 Nisan Cumartesi akşamı başlayan saldırılar, 'Orta Doğu'da savaş mı başlıyor?' sorusunu beraberinde getiriyor. Bölgede artan gerilim nedeniyle pek çok kişi, İran'ın askeri gücünü merak ediyor. İran ile İsrail'in askeri gücünün karşılaştırmasını yapan veri, Global Firepower anketinde yer alıyor. Peki, İran'ın askeri gücü mü daha fazla, yoksa İsrail'in mi? İran'ın nükleer silahı var mı?
İşte, detaylar...
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Orta Doğu'da Gerilimin Nedeni: İsrail ile İran Arasında Neler Oluyor?
13 Nisan Cumartesi akşamı İran'ın İsrail'e saldırı başlatmasından önce analistler ve akademisyenler olası çatışma süreçlerini yorumladı.
Peki, İran'ın Askeri Gücü Nedir?
The New York Times'ta yer alan haberde, İran'ın askeri yetenekleri şu şekilde ele alanıyor: 👇
İran ile İsrail'in askeri gücünün karşılaştırması: Global Firepower tarafından hazırlanan 'Küresel Ateş Gücü' sıralamasına göre İran 14. sırada, İsrail ise 17. sırada!
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İran ile İsrail'in askeri gücünü Global Firepower'ın dünya genelindeki rakip ülkelerin askeri güçleri karşılaştırdığı ankete göre ele almak gerekirse; İsrail 0,2596 puan ile İran'ın 0,2269 puanı ile listede yer alıyor.
Peki, İran'ın Nükleer Silahı Var mı?
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