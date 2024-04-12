Orta Doğu'da Tansiyon Yükseliyor! İsrail'in Açıklaması ve ABD'li Senatörün Orta Doğu Paylaşımı Dikkat Çekti!

Marco Rubio, İran'ın İsrail'e karşı saldırı hazırlıklarında olduğunu iddia ettiği açıklamada, İsrail'in de şiddetli bir şekilde karşılık vereceğini söylerken bu durumun 1973 yılından bu yana Orta Doğu için en tehlikeli anlara işaret ettiğini belirtti. Rubio'nun paylaşımında yer alan ifadeler:

'İran kendi topraklarından #Israel a karşı geniş çaplı bir saldırı başlatmak istiyor. İsrail, İran içinde daha da şiddetli bir karşı saldırıyla anında karşılık verecek. Bundan sonra olacaklar Orta Doğu'nun 1973'ten bu yana en tehlikeli anı.'