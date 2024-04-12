Orta Doğu'da Tansiyon Yükseliyor! İsrail'in Açıklaması ve ABD'li Senatörün Orta Doğu Paylaşımı Dikkat Çekti!
Orta Doğu'da Tansiyon Yükseliyor! İsrail'in Açıklaması ve ABD'li Senatörün Orta Doğu Paylaşımı Dikkat Çekti!
Geçtiğimiz günlerde İsrail ve İran arasında başlayan gerginlik sürüyor. Taraflardan art arda yapılan açıklamalara bir de ABD'li yetkililerin yorumları ekleniyor. Milyonlarca kişinin aklında 'Orta Doğu'da yeni bir savaş mı başlıyor?' sorusu yer alırken, bu kez de ABD'nin Florida Senatörü Marco Rubio tarafından yapılan açıklama kafa karıştırdı. Rubio: 'Bundan sonra olacaklar Orta Doğu'nun 1973'ten bu yana en tehlikeli anı' diyerek bir kez daha tüm gözleri bölgeye çevirdi.
İşte, detaylar...
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Bildiğiniz gibi İsrail, İran'ın Şam Büyükelçiliği yerleşkesindeki konsolosluk binasına 1 Nisan 2024 tarihinde hava saldırısı düzenlemişti.
Söz konusu saldırıda, İran Devrim Muhafızları Ordusundan 2'si general rütbesinde, 7 kişi hayatını kaybetti. Ayrıca saldırıda 6 Suriye vatandaşı da öldü. Saldırının ardından İran'dan cevap gecikmedi: 'Cezalandıracağız'
Daha sonra ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın İran'a açık bir mesaj verilmesini istediğini belirtti.
İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) Sözcüsü Daniel Hagari yaptığı açıklamada, İran’dan gelebilecek saldırılara yönelik yapılan hazırlıklara değindi: "Tehlikedeyiz ve hazırlıklıyız."
ABD'nin Florida Senatörü Marco Rubio'nun sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı yorum da bir hayli dikkat çekiciydi!
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İşte, ABD'nin Florida Senatörü Marco Rubio tarafından Orta Doğu için yapılan '1973 yorumu' 👇
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