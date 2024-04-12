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Orta Doğu'da Tansiyon Yükseliyor! İsrail'in Açıklaması ve ABD'li Senatörün Orta Doğu Paylaşımı Dikkat Çekti!

Orta Doğu'da Tansiyon Yükseliyor! İsrail'in Açıklaması ve ABD'li Senatörün Orta Doğu Paylaşımı Dikkat Çekti!

İran İsrail
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio Editörü
12.04.2024 - 09:49

Geçtiğimiz günlerde İsrail ve İran arasında başlayan gerginlik sürüyor. Taraflardan art arda yapılan açıklamalara bir de ABD'li yetkililerin yorumları ekleniyor. Milyonlarca kişinin aklında 'Orta Doğu'da yeni bir savaş mı başlıyor?' sorusu yer alırken, bu kez de ABD'nin Florida Senatörü Marco Rubio tarafından yapılan açıklama kafa karıştırdı. Rubio: 'Bundan sonra olacaklar Orta Doğu'nun 1973'ten bu yana en tehlikeli anı' diyerek bir kez daha tüm gözleri bölgeye çevirdi.

İşte, detaylar...

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Bildiğiniz gibi İsrail, İran'ın Şam Büyükelçiliği yerleşkesindeki konsolosluk binasına 1 Nisan 2024 tarihinde hava saldırısı düzenlemişti.

Bildiğiniz gibi İsrail, İran'ın Şam Büyükelçiliği yerleşkesindeki konsolosluk binasına 1 Nisan 2024 tarihinde hava saldırısı düzenlemişti.

Söz konusu saldırıda, İran Devrim Muhafızları Ordusundan 2'si general rütbesinde, 7 kişi hayatını kaybetti. Ayrıca saldırıda 6 Suriye vatandaşı da öldü. Saldırının ardından İran'dan cevap gecikmedi: 'Cezalandıracağız'

Söz konusu saldırıda, İran Devrim Muhafızları Ordusundan 2'si general rütbesinde, 7 kişi hayatını kaybetti. Ayrıca saldırıda 6 Suriye vatandaşı da öldü. Saldırının ardından İran'dan cevap gecikmedi: 'Cezalandıracağız'

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Daha sonra ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın İran'a açık bir mesaj verilmesini istediğini belirtti.

Daha sonra ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın İran'a açık bir mesaj verilmesini istediğini belirtti.

Matthew Miller 'Gerginliği artırmak İran'ın da bölgenin de dünyanın da çıkarına değil.' açıklamasında bulunurken İsrail'in de bir açıklaması vardı.

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) Sözcüsü Daniel Hagari yaptığı açıklamada, İran’dan gelebilecek saldırılara yönelik yapılan hazırlıklara değindi: "Tehlikedeyiz ve hazırlıklıyız."

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) Sözcüsü Daniel Hagari yaptığı açıklamada, İran’dan gelebilecek saldırılara yönelik yapılan hazırlıklara değindi: "Tehlikedeyiz ve hazırlıklıyız."

İşte, Daniel Hagari'nin 11 Nisan'da yaptığı açıklama:

“Tetikteyiz ve çeşitli senaryolar için son derece hazırlıklıyız. Durumu sürekli değerlendiriyoruz. IDF'nin sahip olduğu çeşitli kabiliyetleri kullanarak saldırı ve savunmaya stratejik ortaklarımızla birlikte hazırız”

ABD'nin Florida Senatörü Marco Rubio'nun sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı yorum da bir hayli dikkat çekiciydi!

ABD'nin Florida Senatörü Marco Rubio'nun sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı yorum da bir hayli dikkat çekiciydi!

Marco Rubio, İran'ın İsrail'e karşı saldırı hazırlıklarında olduğunu iddia ettiği açıklamada, İsrail'in de şiddetli bir şekilde karşılık vereceğini söylerken bu durumun 1973 yılından bu yana Orta Doğu için en tehlikeli anlara işaret ettiğini belirtti. Rubio'nun paylaşımında yer alan ifadeler: 

'İran kendi topraklarından #Israel a karşı geniş çaplı bir saldırı başlatmak istiyor. İsrail, İran içinde daha da şiddetli bir karşı saldırıyla anında karşılık verecek. Bundan sonra olacaklar Orta Doğu'nun 1973'ten bu yana en tehlikeli anı.'

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İşte, ABD'nin Florida Senatörü Marco Rubio tarafından Orta Doğu için yapılan '1973 yorumu' 👇

İşte, ABD'nin Florida Senatörü Marco Rubio tarafından Orta Doğu için yapılan '1973 yorumu' 👇
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