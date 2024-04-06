Orta Doğu’da Savaş Yayılabilir: İran’dan İsrail’e Tehdit

İsrail, Gazze halkına uyguladığı şiddettin dozunu gün geçtikçe artırırken, geçtiğimiz günlerde de Suriye’deki İran hedeflerini vurmuştu. ABD basınında yer alan haberlere göre, İran yakın zamanda İsrail’e karşı bir saldırı başlatabilir.