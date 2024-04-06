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Orta Doğu’da Savaş Yayılabilir: İran’dan İsrail’e Tehdit

Orta Doğu’da Savaş Yayılabilir: İran’dan İsrail’e Tehdit

İran İsrail
ismail kahraman
ismail kahraman - Onedio Haber ve Gündem Editörü
06.04.2024 - 08:29

İsrail, Gazze halkına uyguladığı şiddettin dozunu gün geçtikçe artırırken, geçtiğimiz günlerde de Suriye’deki İran hedeflerini vurmuştu. ABD basınında yer alan haberlere göre, İran yakın zamanda İsrail’e karşı bir saldırı başlatabilir.

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İsrail, geçtiğimiz günlerde Suriye’deki İran konsolosluğuna saldırı düzenlemiş ve en az 8 kişi hayatını kaybetmişti.

İsrail, geçtiğimiz günlerde Suriye’deki İran konsolosluğuna saldırı düzenlemiş ve en az 8 kişi hayatını kaybetmişti.

Hayatını kaybedenler arasında İran Devrim Muhafazları Kudüs Gücü'nde üst düzey komutan olan Tuğgeneral Muhammed Rıza Zahedi'nin de bulunduğu duyurulmuştu.

Hayatını kaybedenler arasında İran Devrim Muhafazları Kudüs Gücü'nde üst düzey komutan olan Tuğgeneral Muhammed Rıza Zahedi'nin de bulunduğu duyurulmuştu.

ABD basınında yer alan haberlere göre; ABD istihbaratı İran’ın İsrail’e saldırmaya hazırlandığına dair bilgilere ulaştı.

ABD basınında yer alan haberlere göre; ABD istihbaratı İran’ın İsrail’e saldırmaya hazırlandığına dair bilgilere ulaştı.

İran’ın Devrim Muhafızları’na bağlı hesaplardan ise yaklaşan savaşa dair propaganda videoları yayınlanmaya başladı.

İran’ın Devrim Muhafızları’na bağlı hesaplardan ise yaklaşan savaşa dair propaganda videoları yayınlanmaya başladı.

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