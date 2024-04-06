Orta Doğu’da Savaş Yayılabilir: İran’dan İsrail’e Tehdit
Orta Doğu’da Savaş Yayılabilir: İran’dan İsrail’e Tehdit
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İsrail, geçtiğimiz günlerde Suriye’deki İran konsolosluğuna saldırı düzenlemiş ve en az 8 kişi hayatını kaybetmişti.
Hayatını kaybedenler arasında İran Devrim Muhafazları Kudüs Gücü'nde üst düzey komutan olan Tuğgeneral Muhammed Rıza Zahedi'nin de bulunduğu duyurulmuştu.
ABD basınında yer alan haberlere göre; ABD istihbaratı İran’ın İsrail’e saldırmaya hazırlandığına dair bilgilere ulaştı.
İran’ın Devrim Muhafızları’na bağlı hesaplardan ise yaklaşan savaşa dair propaganda videoları yayınlanmaya başladı.
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