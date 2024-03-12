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Hastane Baskını: İsrail Askerlerinden Sağlık Çalışanlarına İşkence

Hastane Baskını: İsrail Askerlerinden Sağlık Çalışanlarına İşkence

israil filistin
ismail kahraman
ismail kahraman - Onedio Haber ve Gündem Editörü
12.03.2024 - 22:38

İsrail’in Gazze’de uyguladığı ambargo Ramazan Ayı’nda da devam ediyor. Kentte yaşayan milyonlarca Filistinli açlıkla boğuşuyor. Bugün ortaya çıkan bir videoda ise İsrail askerlerinin hastane baskınında aralarında doktorların da bulunduğu sağlık çalışanlarına işkence yaptığı görüldü.

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BBC Türkçe’de yer alan habere göre; geçen ay bir hastaneye operasyon yapan İsrail askerleri tüm hastane çalışanlarını dövdü.

BBC Türkçe’de yer alan habere göre; geçen ay bir hastaneye operasyon yapan İsrail askerleri tüm hastane çalışanlarını dövdü.

Kaynak

Filistinli sağlıkçılar, günlerce gözaltına alınıp aşağılandıklarını, dövüldüklerini, soğuk suyla ıslatıldıklarını ve saatlerce rahatsız şekilde diz çöker vaziyette bekletildiklerini söyledi.

Filistinli sağlıkçılar, günlerce gözaltına alınıp aşağılandıklarını, dövüldüklerini, soğuk suyla ıslatıldıklarını ve saatlerce rahatsız şekilde diz çöker vaziyette bekletildiklerini söyledi.

Hastanenin genel müdürü Dr. Atef Al-Hout, yaptığı açıklamada, "Kafasını kıpırdatan ya da herhangi bir hareket yapan kim varsa vurdular" dedi ve baskın sırasında gözaltına alınanların "utanç verici bir pozisyonda iki saat bekletildiğini" aktardı.

Hastanenin genel müdürü Dr. Atef Al-Hout, yaptığı açıklamada, "Kafasını kıpırdatan ya da herhangi bir hareket yapan kim varsa vurdular" dedi ve baskın sırasında gözaltına alınanların "utanç verici bir pozisyonda iki saat bekletildiğini" aktardı.

İngiltere Dışişleri Bakanı David Cameron Filistinli sağlık çalışanlarının İsrail birlikleri tarafından dövülüp, aşağılanmasıyla ilgili "çok rahatsız edici" yorumunda bulundu ve İsrail’i cevap vermeye çağırdı.

İngiltere Dışişleri Bakanı David Cameron Filistinli sağlık çalışanlarının İsrail birlikleri tarafından dövülüp, aşağılanmasıyla ilgili "çok rahatsız edici" yorumunda bulundu ve İsrail’i cevap vermeye çağırdı.

Sağlık çalışanlarının görüntüleri 👇

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