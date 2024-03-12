Hastane Baskını: İsrail Askerlerinden Sağlık Çalışanlarına İşkence
Hastane Baskını: İsrail Askerlerinden Sağlık Çalışanlarına İşkence
İçeriğin Devamı Aşağıda
BBC Türkçe’de yer alan habere göre; geçen ay bir hastaneye operasyon yapan İsrail askerleri tüm hastane çalışanlarını dövdü.
Filistinli sağlıkçılar, günlerce gözaltına alınıp aşağılandıklarını, dövüldüklerini, soğuk suyla ıslatıldıklarını ve saatlerce rahatsız şekilde diz çöker vaziyette bekletildiklerini söyledi.
Hastanenin genel müdürü Dr. Atef Al-Hout, yaptığı açıklamada, "Kafasını kıpırdatan ya da herhangi bir hareket yapan kim varsa vurdular" dedi ve baskın sırasında gözaltına alınanların "utanç verici bir pozisyonda iki saat bekletildiğini" aktardı.
İngiltere Dışişleri Bakanı David Cameron Filistinli sağlık çalışanlarının İsrail birlikleri tarafından dövülüp, aşağılanmasıyla ilgili "çok rahatsız edici" yorumunda bulundu ve İsrail’i cevap vermeye çağırdı.
Sağlık çalışanlarının görüntüleri 👇
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda