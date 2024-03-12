Hastane Baskını: İsrail Askerlerinden Sağlık Çalışanlarına İşkence

İsrail’in Gazze’de uyguladığı ambargo Ramazan Ayı’nda da devam ediyor. Kentte yaşayan milyonlarca Filistinli açlıkla boğuşuyor. Bugün ortaya çıkan bir videoda ise İsrail askerlerinin hastane baskınında aralarında doktorların da bulunduğu sağlık çalışanlarına işkence yaptığı görüldü.