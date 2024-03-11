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Filistinli Mustafa Barghouti, Canlı Yayında İsrail'in Gazze'de İşlediği Suçların Soykırım Olduğunu Söyledi

Filistinli Mustafa Barghouti, Canlı Yayında İsrail'in Gazze'de İşlediği Suçların Soykırım Olduğunu Söyledi

İsrail Filistin israil filistin
Emre Ş.
Emre Ş. - Onedio Üyesi
11.03.2024 - 13:18 Son Güncelleme: 11.03.2024 - 13:27

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Filistin Yasama Konseyi Üyesi Mustafa Barghouti, Piers Morgan'ın canlı yayın programında İsrail'in Gazze'de 3 savaş suçu işlediğini söyledi; Soykırım, toplu cezalandırma ve etnik temizlik.

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Amerikalı avukat Alan Dershowithz'e 'Çeneni kapat' diyen Mustafa Barghouti, sözlerinin devamında ise Gazze'de 12 bin çocuk öldürüldüğünü söyledi.

Amerikalı avukat Alan Dershowithz'e 'Çeneni kapat' diyen Mustafa Barghouti, sözlerinin devamında ise Gazze'de 12 bin çocuk öldürüldüğünü söyledi.

7 Ekim'de 30 İsrailli çocuk ve sivilin öldürülmesine de karşı olduğunu belirten Mustafa Barghouti, 'Ancak dünyadaki hiçbir şey İsrailli çocukların da Filistinli çocukların da öldürülmesini meşrulaştıramaz' dedi.

7 Ekim'de 30 İsrailli çocuk ve sivilin öldürülmesine de karşı olduğunu belirten Mustafa Barghouti, 'Ancak dünyadaki hiçbir şey İsrailli çocukların da Filistinli çocukların da öldürülmesini meşrulaştıramaz' dedi.

Ölenlerin %70'inin sivil olduğunu belirten Barghouti sözlerinin devamında ise, İsrail'in Filistinlileri sadece bombalar öldürmediğini açlıkla ve ablukayla da öldürdüğünü söyledi.

Ölenlerin %70'inin sivil olduğunu belirten Barghouti sözlerinin devamında ise, İsrail'in Filistinlileri sadece bombalar öldürmediğini açlıkla ve ablukayla da öldürdüğünü söyledi.

Barghouti ayrıca 30 bin kişinin hayatını kaybettiğini, 70 binden fazla kişinin ise yaralandığını bu sayıların da Gazze nüfusunun %4.5'una denk geldiğini belirtti.

Barghouti ayrıca, 50 bin hamile kadının doğum yapabilecek yer bulamadığını, 60 binden fazla annenin çocuklarını emziremediğini ve 700 binden fazla insanın da açlıkla mücadele ettiğini söyledi.

Barghouti ayrıca, 50 bin hamile kadının doğum yapabilecek yer bulamadığını, 60 binden fazla annenin çocuklarını emziremediğini ve 700 binden fazla insanın da açlıkla mücadele ettiğini söyledi.

İşte gündem olan o canlı yayın: 👇

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