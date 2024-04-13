İran Nerede? Türkiye İsrail ve İran ile Komşu mu? İşte Orta Doğu'nun Gündemi 'İran-İsrail Arasındaki Ülkeler'

İran, Batı Asya'da yer alan bir ülkedir. Kuzeyinde Ermenistan, Azerbaycan, Türkmenistan ve Hazar Denizi; doğusunda Afganistan ve Pakistan; güneyinde Basra Körfezi ve Umman Denizi; batısında ise Irak ve Türkiye ile çevrilidir.

İran, tarihi İpek Yolu'nun üzerinde bulunması ve stratejik konumu nedeniyle tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapmıştır. Ayrıca, İran dünyanın en büyük doğal gaz rezervlerine ve dördüncü büyük petrol rezervlerine sahiptir. Ünkenin resmi dili Farsçadır, başkenti ise Tahran'dır.

Tarihi ve kültürel zenginlikleri, doğal güzellikleri ile önemli bir kültürel mirasa sahip olan İran, dünya genelinde turistler için de popüler bir destinasyondur.