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İran Nerede? Türkiye İsrail ve İran ile Komşu mu? İşte Orta Doğu'nun Gündemi 'İran-İsrail Arasındaki Ülkeler'

İran Nerede? Türkiye İsrail ve İran ile Komşu mu? İşte Orta Doğu'nun Gündemi 'İran-İsrail Arasındaki Ülkeler'

İran İsrail
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio Editörü
14.04.2024 - 00:46 Son Güncelleme: 14.04.2024 - 00:47

İran ile İsrail arasındaki gerilim nedeniyle, Türkiye'nin sınırları merak ediliyor. Pek çok kişi Türkiye'nin çatışmalara olan mesafesini, coğrafi konumunu, İran ve İsrail ile olan sınırlarını araştırıyor. Peki, Türkiye'nin İsrail ile sınırı var mı? Türkiye, İran sınırı neresi? Gelin, dünyanın dikkatle takip ettiği olayların merkezindeki İsrail ile İran haritasını birlikte inceleyelim. 

İşte, detaylar...

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İsrail ile İran arasında bir süredir devam eden gerilim, 13 Nisan Cumartesi akşamı başlayan hava saldırılarıyla arttı. İki ilkenin Türkiye ile mesafesi ve komşuluk ilişkileri de merak konusu oldu.

İsrail ile İran arasında bir süredir devam eden gerilim, 13 Nisan Cumartesi akşamı başlayan hava saldırılarıyla arttı. İki ilkenin Türkiye ile mesafesi ve komşuluk ilişkileri de merak konusu oldu.

İran Nerede?

İran Nerede?

İran, Batı Asya'da yer alan bir ülkedir. Kuzeyinde Ermenistan, Azerbaycan, Türkmenistan ve Hazar Denizi; doğusunda Afganistan ve Pakistan; güneyinde Basra Körfezi ve Umman Denizi; batısında ise Irak ve Türkiye ile çevrilidir. 

İran, tarihi İpek Yolu'nun üzerinde bulunması ve stratejik konumu nedeniyle tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapmıştır. Ayrıca, İran dünyanın en büyük doğal gaz rezervlerine ve dördüncü büyük petrol rezervlerine sahiptir. Ünkenin resmi dili Farsçadır, başkenti ise Tahran'dır. 

Tarihi ve kültürel zenginlikleri, doğal güzellikleri ile önemli bir kültürel mirasa sahip olan İran, dünya genelinde turistler için de popüler bir destinasyondur.

Türkiye, İran ile Komşu mu? Türkiye İran Sınırı Neresi?

Türkiye, İran ile Komşu mu? Türkiye İran Sınırı Neresi?

Türkiye ve İran coğrafi olarak birbirine komşu olan iki ülkedir. Türkiye'nin doğu sınırını oluşturan İran ile olan sınırı, Türkiye'nin Ağrı, Iğdır, Kars ve Van illerinden geçmektedir. 

İran- Türkiye Sınırı 

 İran ile Türkiye arasında, 534 kilometrelik bir kara sınırı bulunmaktadır. Bu sınır, kuzeyde Azerbaycan sınırı ile kesişen bir noktada başlar ve güneyde Irak sınırının başladığı noktada son bulur. Türkiye'nin en uzun ikinci sınırı İran'ladır.

Türkiye, İsrail ile Komşu mu?

Türkiye, İsrail ile Komşu mu?

Türkiye ve İsrail, karasal anlamda komşu sayılmasa da denizden komşudur. Ayrıca, her iki ülke de Orta Doğu bölgesinde yer alır ve iki ülke arasında diplomatik ilişkiler 1949 yılında başlamıştır. Türkiye, İsrail'in Arap dünyası ile olan ilişkilerinde önemli bir rol oynamıştır.

İran - İsrail Haritası: İran ile İsrail Arasında Hangi Ülkeler Var?

İran - İsrail Haritası: İran ile İsrail Arasında Hangi Ülkeler Var?

İran ve İsrail, Orta Doğu'da yer alan iki önemli ülkedir. İran, batıda Irak ve Türkiye, kuzeyde Azerbaycan ve Ermenistan, doğuda Afganistan ve Pakistan, güneyde ise Basra Körfezi ve Umman Denizi ile çevrilidir. İsrail ise, batıda Akdeniz, kuzeyde Lübnan, doğuda Ürdün ve güneyde Mısır ile çevrilidir.

İran ve İsrail arasında coğrafi olarak birçok ülke bulunmaktadır. İran'ın batısında yer alan Irak, İran ile İsrail arasındaki en büyük yüzölçümüne sahip bölgedir. İran'ın batı sınırını oluşturan bu ülke, İran'ın doğusunda yer alan İsrail'e ulaşmak için geçilmesi gereken bir bariyerdir. Irak'ın batısında ise Suriye yer alır. Suriye, İsrail'in kuzey sınırını oluşturur. İsrail'in doğusunda ise Ürdün bulunur. Ürdün ise İsrail'in doğu sınırını oluşturur. 

Bu ülkelerin yanı sıra, İran ve İsrail arasında yer alan diğer ülkeler: Suudi Arabistan, Lübnan ve Filistin'dir. Bu ülkeler, İran ve İsrail arasındaki coğrafi mesafeyi oluşturur.

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