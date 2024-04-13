İran Nerede? Türkiye İsrail ve İran ile Komşu mu? İşte Orta Doğu'nun Gündemi 'İran-İsrail Arasındaki Ülkeler'
İran Nerede? Türkiye İsrail ve İran ile Komşu mu? İşte Orta Doğu'nun Gündemi 'İran-İsrail Arasındaki Ülkeler'
İran ile İsrail arasındaki gerilim nedeniyle, Türkiye'nin sınırları merak ediliyor. Pek çok kişi Türkiye'nin çatışmalara olan mesafesini, coğrafi konumunu, İran ve İsrail ile olan sınırlarını araştırıyor. Peki, Türkiye'nin İsrail ile sınırı var mı? Türkiye, İran sınırı neresi? Gelin, dünyanın dikkatle takip ettiği olayların merkezindeki İsrail ile İran haritasını birlikte inceleyelim.
İşte, detaylar...
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İsrail ile İran arasında bir süredir devam eden gerilim, 13 Nisan Cumartesi akşamı başlayan hava saldırılarıyla arttı. İki ilkenin Türkiye ile mesafesi ve komşuluk ilişkileri de merak konusu oldu.
İran Nerede?
Türkiye, İran ile Komşu mu? Türkiye İran Sınırı Neresi?
Türkiye, İsrail ile Komşu mu?
İran - İsrail Haritası: İran ile İsrail Arasında Hangi Ülkeler Var?
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