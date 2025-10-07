İçişleri Bakanlığı’ndan Uyarı: Meteorolojiden 56 İl İçin Kodlu Yağış Uyarısı Geldi
İçişleri Bakanlığı, Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden Türkiye’deki 56 il için sarı ve turuncu kodlu yağış uyarısı yapıldığını açıkladı. Hava sıcaklıklarında ani düşüş yaşanırken, gün boyu bazı kentlerde etkili olan yağışların Aydın, Çanakkale, Balıkesir, İzmir’de akşam saatlerinde etkisini artıracağı duyuruldu. 4 ilde turuncu kod ile verilen yağış uyarısı için vatandaşların dikkatli olması gerektiği belirtildi.
Türkiye’de kış bugün resmen geldi. Birçok kentte hava sıcaklıklarında ani düşüş yaşandı ve mevsim normallerinin altına inildi.
İçişleri Bakanlığı’nın paylaşımı
