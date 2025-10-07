onedio
İçişleri Bakanlığı’ndan Uyarı: Meteorolojiden 56 İl İçin Kodlu Yağış Uyarısı Geldi

hava durumu
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
07.10.2025 - 18:13

İçişleri Bakanlığı, Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden Türkiye’deki 56 il için sarı ve turuncu kodlu yağış uyarısı yapıldığını açıkladı. Hava sıcaklıklarında ani düşüş yaşanırken, gün boyu bazı kentlerde etkili olan yağışların Aydın, Çanakkale, Balıkesir, İzmir’de akşam saatlerinde etkisini artıracağı duyuruldu. 4 ilde turuncu kod ile verilen yağış uyarısı için vatandaşların dikkatli olması gerektiği belirtildi.

Türkiye’de kış bugün resmen geldi. Birçok kentte hava sıcaklıklarında ani düşüş yaşandı ve mevsim normallerinin altına inildi.

İçişleri Bakanlığı da yaptığı açıklamada vatandaşları olumsuz hava koşullarına karşı uyardı. Meteorolojinin turuncu kod yayınladığı Aydın, Çanakkale, Balıkesir, İzmir’de vatandaşlar SMS yolulu ile bilgilendirildi.

Gök gürültülü yağışlar 8 Ekim Çarşamba günü de birçok kentte etkili olacak.

İçişleri Bakanlığı’nın paylaşımı

İçişleri Bakanlığı’nın paylaşımı
twitter.com

'Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere ve yapılan değerlendirmelere göre;

Yurdumuzun büyük bölümünde gök gürültülü sağanak yağış ile kuvvetli rüzgar ve fırtına beklenmektedir.

Bugün (7 Ekim 2025);

🟡 52 ilimiz için gök gürültülü sağanak yağış, kuvvetli rüzgar ve fırtına sebebi ile sarı meteorolojik uyarı;

🟠 4 ilimiz için de (Aydın, Çanakkale, Balıkesir, İzmir) gök gürültülü sağanak yağış nedeniyle turuncu meteorolojik uyarı yapılmıştır.

📩 Sarı ve turuncu uyarı verilen İl Valiliklerine mesaj formu ve e-posta ile bilgilendirme yapılmıştır.

📲 Turuncu kodlu yağış uyarısı verilen Aydın, Çanakkale, Balıkesir, İzmir illerimizde yaşayan vatandaşlarımıza SMS yoluyla dikkatli ve tedbirli olmaları yönünde bilgilendirme yapılmıştır.

Meteorolojik hadiseler nedeniyle meydana gelebilecek olaylara karşı müdahale çalışmalarına destek vermek üzere diğer illerimizden yeterli sayıda personel, motopomp, bot ve araç görevlendirilmiştir.

AFAD, Karayolları, DSİ, İtfaiye, Jandarma, Emniyet, Sahil Güvenlik, Özel İdare, Belediyeler, STK ve Sağlık ekipleri olmak üzere toplamda;

▪️3.226 personel

▪️240 motopomp

▪️20 bot

▪️632 iş makinesi

▪️684 araç teyakkuz halinde olup, meteorolojik uyarı verilen illerimizde görev yapmaktadır.

⚠️ Vatandaşlarımızın ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, çatı uçması, ağaç devrilmesi ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmasını; yetkili mercilerin uyarılarını dikkate almalarını önemle hatırlatıyoruz.'

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
right-dark
