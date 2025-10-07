İçişleri Bakanlığı’ndan Uyarı: Meteorolojiden 56 İl İçin Kodlu Yağış Uyarısı Geldi

'Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere ve yapılan değerlendirmelere göre;

Yurdumuzun büyük bölümünde gök gürültülü sağanak yağış ile kuvvetli rüzgar ve fırtına beklenmektedir.

Bugün (7 Ekim 2025);

🟡 52 ilimiz için gök gürültülü sağanak yağış, kuvvetli rüzgar ve fırtına sebebi ile sarı meteorolojik uyarı;

🟠 4 ilimiz için de (Aydın, Çanakkale, Balıkesir, İzmir) gök gürültülü sağanak yağış nedeniyle turuncu meteorolojik uyarı yapılmıştır.

📩 Sarı ve turuncu uyarı verilen İl Valiliklerine mesaj formu ve e-posta ile bilgilendirme yapılmıştır.

📲 Turuncu kodlu yağış uyarısı verilen Aydın, Çanakkale, Balıkesir, İzmir illerimizde yaşayan vatandaşlarımıza SMS yoluyla dikkatli ve tedbirli olmaları yönünde bilgilendirme yapılmıştır.

Meteorolojik hadiseler nedeniyle meydana gelebilecek olaylara karşı müdahale çalışmalarına destek vermek üzere diğer illerimizden yeterli sayıda personel, motopomp, bot ve araç görevlendirilmiştir.

AFAD, Karayolları, DSİ, İtfaiye, Jandarma, Emniyet, Sahil Güvenlik, Özel İdare, Belediyeler, STK ve Sağlık ekipleri olmak üzere toplamda;

▪️3.226 personel

▪️240 motopomp

▪️20 bot

▪️632 iş makinesi

▪️684 araç teyakkuz halinde olup, meteorolojik uyarı verilen illerimizde görev yapmaktadır.

⚠️ Vatandaşlarımızın ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, çatı uçması, ağaç devrilmesi ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmasını; yetkili mercilerin uyarılarını dikkate almalarını önemle hatırlatıyoruz.'