onedio
article/comments
article/share
Haberler
Ekonomi
Hop Oturup Hop Kalkan Altın İçin Sıcak Uyarı: Uzman İsim Yeniden Yükseleceğini Açıkladı!

Hop Oturup Hop Kalkan Altın İçin Sıcak Uyarı: Uzman İsim Yeniden Yükseleceğini Açıkladı!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
23.10.2025 - 14:14

Altın fiyatları son günlerde adeta yatırımcılarını ters köşe yapıyor. Geçtiğimiz günlerde gram altın tüm zamanların rekorunu kırarak 6.000 TL seviyesine ulaşmıştı. Ancak aradan çok geçmeden bu kez son 12 yılın en sert düşüşü yaşandı. Bu sert hareketler sonrası altın yatırımcıları “Şimdi alınır mı, düşer mi, yükselir mi?” sorularına yanıt aramaya başladı. GoldSilver Central Genel Müdürü Brian Lan, 'Yükseliş trendinin yeniden başlamasını bekliyoruz' diyerek yatırımcıları uyardı.

İşte detaylar...

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Sabah saatlerinden itibaren piyasalarda hareketlilik sürüyor.

Sabah saatlerinden itibaren piyasalarda hareketlilik sürüyor.

Saat 13:50 itibarıyla gram altın fiyatı 5.548 TL seviyesinde işlem görüyor.

Uzmanlara göre altının yönü, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın bugün açıkladığı faiz kararıyla netleşecek. TCMB Para Politikası Kurulu (PPK), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 100 baz puan düşürerek yüzde 39,5'e çekti.

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, geçtiğimiz günlerde yatırımcılara önemli bir uyarıda bulunmuştu:

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, geçtiğimiz günlerde yatırımcılara önemli bir uyarıda bulunmuştu:

“Bu hafta altın alınmaz! 6.200 TL direnç, 5.900 TL destek seviyesi olacak. Bu bant aralığını izleyeceğim. Bu hafta kesinlikle alım yapmayacağım. Perşembe gününe dikkat!”

Memiş ayrıca haftayı ikiye ayırarak, faiz kararı öncesi ve sonrası fiyat farklarının olabileceğine dikkat çekmişti.

“Perşembe ve cuma günü piyasada farklı fiyatlamalar görebiliriz.” demişti.

Detaylardan burada bahsetmiştik:

Küresel piyasalarda doların güçlenmesi de altın üzerinde baskı oluşturdu.

Küresel piyasalarda doların güçlenmesi de altın üzerinde baskı oluşturdu.

ABD enflasyon verilerinin açıklanacağı bu hafta, yatırımcılar faiz oranı görünümüne dair yeni ipuçlarını bekliyor. Dolar endeksi, diğer para birimleri karşısında %0.2 değer kazanarak, altını yabancı yatırımcılar için daha pahalı hale getirdi. GoldSilver Central Genel Müdürü Brian Lan, kısa vadede temkinli olunması gerektiğini belirterek şunları söyledi:

“Son dönemdeki yükselişin ardından yaşanan bu düzeltme olağan. Kısa vadede bir miktar aşağı yönlü baskı sürebilir, ancak fiyatların dengelenmesini ve yükseliş trendinin yeniden başlamasını bekliyoruz. Uzun vadede altın konusunda iyimseriz, ancak volatilitenin yüksek olduğu bu dönemde yatırımcıların dikkatli olması gerekiyor.”

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın