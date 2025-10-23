Hop Oturup Hop Kalkan Altın İçin Sıcak Uyarı: Uzman İsim Yeniden Yükseleceğini Açıkladı!
Altın fiyatları son günlerde adeta yatırımcılarını ters köşe yapıyor. Geçtiğimiz günlerde gram altın tüm zamanların rekorunu kırarak 6.000 TL seviyesine ulaşmıştı. Ancak aradan çok geçmeden bu kez son 12 yılın en sert düşüşü yaşandı. Bu sert hareketler sonrası altın yatırımcıları “Şimdi alınır mı, düşer mi, yükselir mi?” sorularına yanıt aramaya başladı. GoldSilver Central Genel Müdürü Brian Lan, 'Yükseliş trendinin yeniden başlamasını bekliyoruz' diyerek yatırımcıları uyardı.
İşte detaylar...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Sabah saatlerinden itibaren piyasalarda hareketlilik sürüyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, geçtiğimiz günlerde yatırımcılara önemli bir uyarıda bulunmuştu:
Küresel piyasalarda doların güçlenmesi de altın üzerinde baskı oluşturdu.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın