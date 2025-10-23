Hop Oturup Hop Kalkan Altın İçin Sıcak Uyarı: Uzman İsim Yeniden Yükseleceğini Açıkladı!

ABD enflasyon verilerinin açıklanacağı bu hafta, yatırımcılar faiz oranı görünümüne dair yeni ipuçlarını bekliyor. Dolar endeksi, diğer para birimleri karşısında %0.2 değer kazanarak, altını yabancı yatırımcılar için daha pahalı hale getirdi. GoldSilver Central Genel Müdürü Brian Lan, kısa vadede temkinli olunması gerektiğini belirterek şunları söyledi:

“Son dönemdeki yükselişin ardından yaşanan bu düzeltme olağan. Kısa vadede bir miktar aşağı yönlü baskı sürebilir, ancak fiyatların dengelenmesini ve yükseliş trendinin yeniden başlamasını bekliyoruz. Uzun vadede altın konusunda iyimseriz, ancak volatilitenin yüksek olduğu bu dönemde yatırımcıların dikkatli olması gerekiyor.”