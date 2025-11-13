Hırvatistan'da Şehit Düşen Pilot Hasan Bahar, Daha Önce Muğla'daki Kazadan Yaralı Kurtulmuş

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 'Hırvatistan’da telsiz irtibatı kesilen Orman Genel Müdürlüğümüze ait yangın söndürme uçağımızın enkazına Hırvatistan’ın Senj kenti yakınlarında ulaşılmıştır

Elim kazada şehit olan pilotumuza Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı ve sabır diliyorum

Orman teşkilatımızın ve aziz milletimizin başı sağ olsun' açıklaması yaptı.