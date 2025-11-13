onedio
Hırvatistan'da Şehit Düşen Pilot Hasan Bahar, Daha Önce Muğla'daki Kazadan Yaralı Kurtulmuş

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
13.11.2025 - 23:21

Hırvatistan’da telsiz bağlantısı kesilen Orman Genel Müdürlüğü’ne ait yangın söndürme uçağının enkazına, Senj kenti yakınlarında ulaşıldı. Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, arama kurtarma ekiplerinin yoğun çalışmaları sonucu uçağın yerinin tespit edildiği bildirildi.

Ne yazık ki kazada, görev başında bulunan pilot Hasan Bahar hayatını kaybetti.

Hasan Bahar'ın daha önce de bir kaza yaşadığı ve bu kazadan yaralı kurtulduğu ortaya çıktı. 

Kaynak - TRT Haber

Hırvatistan'da irtibatın kesildiği söylenen uçaktan acı haber geldi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 'Hırvatistan’da telsiz irtibatı kesilen Orman Genel Müdürlüğümüze ait yangın söndürme uçağımızın enkazına Hırvatistan’ın Senj kenti yakınlarında ulaşılmıştır

Elim kazada şehit olan pilotumuza Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı ve sabır diliyorum

Orman teşkilatımızın ve aziz milletimizin başı sağ olsun' açıklaması yaptı.

Pilot daha önce de bir kazadan yaralı kurtulmuş.

Hırvatistan’da düşen uçakta şehit olan pilot Hasan Bahar, yaklaşık 2,5 ay önce Muğla’daki bir yangın söndürme uçağı kazasında ağır yaralanmıştı.

Bahar, 29 Ağustos’ta Muğla’nın Yatağan ilçesi Hacıbayramlar Mahallesi civarında yangın söndürme görevindeyken uçağı kaza kırıma uğramış, mucizevi şekilde sağ kurtulmuş ve yaralanmıştı. Olayın ardından ambulansla Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alınmıştı.

