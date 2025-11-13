Hırvatistan'da Şehit Düşen Pilot Hasan Bahar, Daha Önce Muğla'daki Kazadan Yaralı Kurtulmuş
Hırvatistan’da telsiz bağlantısı kesilen Orman Genel Müdürlüğü’ne ait yangın söndürme uçağının enkazına, Senj kenti yakınlarında ulaşıldı. Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, arama kurtarma ekiplerinin yoğun çalışmaları sonucu uçağın yerinin tespit edildiği bildirildi.
Ne yazık ki kazada, görev başında bulunan pilot Hasan Bahar hayatını kaybetti.
Hasan Bahar'ın daha önce de bir kaza yaşadığı ve bu kazadan yaralı kurtulduğu ortaya çıktı.
Hırvatistan'da irtibatın kesildiği söylenen uçaktan acı haber geldi.
Pilot daha önce de bir kazadan yaralı kurtulmuş.
