onedio
article/comments
article/share
Haberler
Video
Hindistan'a Korkunç Olay: Hastaneyi Basan Fareler, Yenidoğan 2 Bebeğin Ölümüne Neden Oldu

Hindistan'a Korkunç Olay: Hastaneyi Basan Fareler, Yenidoğan 2 Bebeğin Ölümüne Neden Oldu

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
04.09.2025 - 19:33

İçerik Devam Ediyor

Hindistan'da bir hastanenin yenidoğan yoğun bakım ünitesinde yaşanan akıl almaz bir skandal, tüm dünyayı dehşete düşürdü. Feci olayda, farelerin saldırısına uğradığı iddia edilen iki masum bebek, aldıkları yaralar sonucu hayatını kaybetti. Hastanenin fareler tarafından istila edildiği, olaydan 4-5 gün önce yetkililere bildirildiği ancak hiçbir önlem alınmadığı ortaya çıktı.

Kaynak: https://www.freepressjournal.in/bhopa...
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

İşte hastanede yaşanan dehşet olaydan görüntüler...

Hindistan'ın Indore şehrinde, bir hastanenin yenidoğan yoğun bakım ünitesinde tam anlamıyla kabus gibi bir olay yaşandı.

Hindistan'ın Indore şehrinde, bir hastanenin yenidoğan yoğun bakım ünitesinde tam anlamıyla kabus gibi bir olay yaşandı.

Olay, Madhya Pradesh eyaletinin en büyük hastanesi olan Maharaja Yashwantrao Chikitsalaya'da meydana geldi. Çeşitli rahatsızlıkları nedeniyle yoğun bakımda tutulan iki bebek, hastaneyi basan farelerin saldırısına uğradı. Güvenlik kameraları incelendiğinde ortaya çıkan görüntülerse şoke edici. Farelerin, tıbbi cihazların ve hatta bebek yataklarının üzerinde gezindiği görülüyor.

Bu korkunç saldırı sonucunda bebeklerden birinin parmaklarında, diğerinin ise başında ve omzunda derin fare ısırıkları tespit edildi. İlk bebek 31 Ağustos'ta, diğeri ise kısa bir süre sonra yaşam savaşını kaybetti.

Olayın büyüklüğü karşısında hastane yönetimi, akıl almaz savunmalarla gündeme geldi. Hastane başhekimi Dr. Ashok Yadav, bebeklerin ölüm nedeninin fare ısırıkları değil, doğumda yaşanan komplikasyonlar olduğunu iddia etti. Hatta daha da ileri giderek, bebeklerin aileleri tarafından gözetimsiz bırakıldığını öne sürdü. 

Hastanenin fareler tarafından istila edildiği, olaydan 4-5 gün önce yetkililere bildirildiği ancak hiçbir önlem alınmadığı ortaya çıktı. Olayın ardından iki hemşire görevden uzaklaştırılırken, bir başhemşire de işten çıkarıldı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
12
5
3
2
1
1
1
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın