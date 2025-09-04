Hindistan'a Korkunç Olay: Hastaneyi Basan Fareler, Yenidoğan 2 Bebeğin Ölümüne Neden Oldu

Kaynak: https://www.freepressjournal.in/bhopa...
Hindistan'da bir hastanenin yenidoğan yoğun bakım ünitesinde yaşanan akıl almaz bir skandal, tüm dünyayı dehşete düşürdü. Feci olayda, farelerin saldırısına uğradığı iddia edilen iki masum bebek, aldıkları yaralar sonucu hayatını kaybetti. Hastanenin fareler tarafından istila edildiği, olaydan 4-5 gün önce yetkililere bildirildiği ancak hiçbir önlem alınmadığı ortaya çıktı.
Hindistan'ın Indore şehrinde, bir hastanenin yenidoğan yoğun bakım ünitesinde tam anlamıyla kabus gibi bir olay yaşandı.
