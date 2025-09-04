"Modern Kölelik": Çalışma Saatleri Hakkında Düşüncelerini Paylaşan Kişiler
Türkiye’de çalışma düzeni, birçok kişinin yıllardır en büyük dertlerinden biri. Diğer ülkelere kıyasla daha uzun mesai saatleriyle bilinen iş yaşamı, sosyal medyada yeniden gündem oldu. Kullanıcılar sabah hava aydınlanmadan işe gittiklerini, akşam olduğunda da yine karanlıkta eve döndüklerini anlattı. “Modern kölelik” benzetmeleri yapılan paylaşımlarda, 9-6 mesai düzeninin insana kalan zamanı yok ettiği ifade edildi.
Avrupa’da en uzun çalışma saatleri Türkiye’de.
Çalışma saatlerinin yüksekliği, Türkiye’de iş-yaşam dengesine dair tartışmaları yeniden gündeme taşıdı.
