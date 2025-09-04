onedio
"Modern Kölelik": Çalışma Saatleri Hakkında Düşüncelerini Paylaşan Kişiler

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
04.09.2025 - 18:52

Türkiye’de çalışma düzeni, birçok kişinin yıllardır en büyük dertlerinden biri. Diğer ülkelere kıyasla daha uzun mesai saatleriyle bilinen iş yaşamı, sosyal medyada yeniden gündem oldu. Kullanıcılar sabah hava aydınlanmadan işe gittiklerini, akşam olduğunda da yine karanlıkta eve döndüklerini anlattı. “Modern kölelik” benzetmeleri yapılan paylaşımlarda, 9-6 mesai düzeninin insana kalan zamanı yok ettiği ifade edildi.

Avrupa’da en uzun çalışma saatleri Türkiye’de.

Avrupa İstatistik Ofisi’nin (Eurostat) yayımladığı son verilere göre Türkiye, haftalık çalışma süresi açısından listenin zirvesinde yer aldı. Avrupa Birliği ülkelerinde ortalama haftalık çalışma süresi 36 saat iken, Türkiye’de bu süre 43,1 saate ulaştı. Türkiye’yi 41,3 saat ile Sırbistan, 41,2 saat ile Bosna-Hersek ve 39,8 saat ile Yunanistan izledi.

Bu tablo zaman zaman sosyal medyada çok sayıda tepkiyi de beraberinde getiriyor.

Çalışma saatlerinin yüksekliği, Türkiye’de iş-yaşam dengesine dair tartışmaları yeniden gündeme taşıdı.

Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
palpito1

Sabah erken uyunılması denilince.. En tehlikeli oyun, sabah alarmı kapattıktan sonra gözlerini dinlendirmek. 🤦‍♀️

Gizlli saklı

Her işin zorluğu vardır illa ki ama ben kışın soğukta yazın güneş altında dışarı da çalışan temizlik görevlisi ( belediye işçisi ) pazar da tezgah açan insan... Devamını Gör