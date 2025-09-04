"Modern Kölelik": Çalışma Saatleri Hakkında Düşüncelerini Paylaşan Kişiler

Avrupa İstatistik Ofisi’nin (Eurostat) yayımladığı son verilere göre Türkiye, haftalık çalışma süresi açısından listenin zirvesinde yer aldı. Avrupa Birliği ülkelerinde ortalama haftalık çalışma süresi 36 saat iken, Türkiye’de bu süre 43,1 saate ulaştı. Türkiye’yi 41,3 saat ile Sırbistan, 41,2 saat ile Bosna-Hersek ve 39,8 saat ile Yunanistan izledi.

Bu tablo zaman zaman sosyal medyada çok sayıda tepkiyi de beraberinde getiriyor.