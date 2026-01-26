onedio
article/comments
article/share
Haberler
Video
Hepimiz Yanlış Okuyormuşuz: Bir İçerik Üreticisi Hava Durumu Tahminlerinin Aslında Neyi Gösterdiğini Anlattı

Hepimiz Yanlış Okuyormuşuz: Bir İçerik Üreticisi Hava Durumu Tahminlerinin Aslında Neyi Gösterdiğini Anlattı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
26.01.2026 - 11:00 Son Güncelleme: 26.01.2026 - 11:02

İçerik Devam Ediyor

Hava durumu tahminleri bazen hayat kurtarıcı olabiliyor. Günlük yaşamdan gidilecek etkinliklere kadar birçok alanda ihtiyaç duyabiliyoruz. Bu tahminler, insanların günlük programlarını planlamalarına yardımcı olmanın yanı sıra, olası doğal afetlere karşı önlem alınmasında da kritik bir rol oynuyor. Fakat bu tahminler çoğu zaman doğru çıkmıyor gibi de gözüküyor. Peki aslında biz yanlış okuyor olabilir miyiz?

Bir içerik üreticisi, hava durumu tahminlerinin nasıl yorumlanması gerektiğini anlattı. Anlattıkları pek çok kişinin kafasında yeni soru işaretleri oluşturdu.

Kaynak: https://x.com/yakupefendix1/status/20...
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Peki bu bilgi doğru mu?

Peki bu bilgi doğru mu?

Hava durumundaki o %30'luk oran, aslında iki sorunun çarpımıdır:

  • Yağmur yağacak mı? (Tahmincinin ne kadar emin olduğu)

  • Yağmur nereyi kapsayacak? (Şehrin ne kadarına düşeceği)

Tahmin yağmurun yağacağından %100 emin ama yağmurun şehrin sadece %30’unu etkileyeceğini biliyorsa uygulama %30 gösterir. Tahmin, yağmurun tüm şehri (%100) kaplayacağını düşünüyor ama yağmurun oluşma ihtimalinden sadece %30 eminse, uygulama yine %30 gösterir. %50 ihtimalle yağmur yağacağı ve yağarsa şehrin %60'ını etkileyeceği düşünülüyorsa (0,50×0,60), sonuç yine %30 çıkar.

Sonuç olarak o yüzdeyi gördüğünüzde şunu anlamalısınız; 'Benim olduğum noktaya yağmur düşme ihtimali %30.' Bu ihtimalin içinde hem alanın genişliği hem de tahminin kesinliği bir aradadır.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu videolar da ilginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın