Hasan Can Kaya Karakolluk Oldu: Partide Tanıştığı Bir Kadını Evde Alıkoyduğu İddia Edildi
Hasan Can Kaya Karakolluk Oldu: Partide Tanıştığı Bir Kadını Evde Alıkoyduğu İddia Edildi
Komedyen Hasan Can Kaya’nın, partide tanıştığı bir genç kızı zorla evde alıkoyduğu iddia edildi. Genç kızın arkadaşlarına gönderdiği canlı konum sayesinde polis ekipleri eve baskın yaptı ve Hasan Can Kaya’yı karakola götürdüler. Evde alıkonulduğunu iddia eden genç kızın şikayetçi olmaması sonrasında Hasan Can Kaya tutanak tutulalarak serbest bırakıldı.
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İHA Haber Ajansı'nda yer alan bilgilere göre, komedyen Hasan Can Kaya’nın ismi adli bir olayla gündeme geldi.
İddiaya göre, bir genç kız İstanbul’da özel bir üniversitenin partisinde tanıştığı Hasan Can Kaya tarafından Levent’teki evde alıkonuldu.
Genç kızın arkadaşına canlı konum atıp “Evden çıkmama izin vermiyor. Beni kurtarın” ihbarı üzerine gelen Beşiktaş polisi genç kızı kurtardı.
Taraflar emniyete götürüldü ancak genç kızın şikayetçi olmaması üzerine Hasan Can Kaya savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.
İha Haber Ajansı’nda yer alan bilgilere göre; Nazlıcan A. isimli genç kız Hasan Can Kaya'nın kendisiyle yakınlaşmasından rahatsız oldu. Bunun üzerine genç kız evden çıkmak istedi ancak iddiaya göre Kaya, çıkmasına izin vermedi. Kaya'ya tepki gösteren genç kız cep telefonundaki mesajlaşma uygulaması üzerinden arkadaşına canlı konum attı. Daha sonra da “bana madde verdiler, nerede olduğumu bilmiyorum. Evden çıkmama izin vermiyor” dedi.
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Emniyette ifadesi alınan genç kız, özel bir üniversitenin mezuniyet partisinde Hasan Can Kaya ile tanıştığını, daha sonra birlikte evine gittiklerini, burada bir süre alkol alıp sohbet ettiklerini, sohbet esnasında Kaya'nın kendisiyle yakınlaşmak istediğini, kendisinin ise reddedince evde çıkmak istediğini söyledi. Kaya'nın kendisinin evden çıkmasına izin vermediğini anlatan genç kız, bunun üzerine arkadaşına canlı konum ve mesaj atarak polise ihbarda bulunmasını istediğini söyledi. Ancak Nazlıcan A. emniyette, kendisini alıkoyan Kaya'dan şikayetçi olmadığını belirtti.
Bunun üzerine polis ekipleri genç kıza, olay yasal hakları hakkında bilgi vererek yaşanan olayı ve genç kızın ifadesine savcılığa aktardı. Savcılık ise tutanak tutulması sonrasında emniyette bulunan Hasan Can Kaya'nın serbest bırakılmasını talimatını verdi. Emniyette ifadesi alınan Kaya ise suçlamaları reddederek iddia edilenlerin yaşanmadığını ve Nazlıcan A. evde bulunduğu esnada evde başka kadınların da olduğunu iddia etti. Tutanak tutulması sonrasında Hasan Can Kaya serbest bırakıldı.
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