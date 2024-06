Hasan Can Kaya Karakolluk Oldu: Partide Tanıştığı Bir Kadını Evde Alıkoyduğu İddia Edildi

Komedyen Hasan Can Kaya’nın, partide tanıştığı bir genç kızı zorla evde alıkoyduğu iddia edildi. Genç kızın arkadaşlarına gönderdiği canlı konum sayesinde polis ekipleri eve baskın yaptı ve Hasan Can Kaya’yı karakola götürdüler. Evde alıkonulduğunu iddia eden genç kızın şikayetçi olmaması sonrasında Hasan Can Kaya tutanak tutulalarak serbest bırakıldı.