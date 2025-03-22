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Sosyal Medya Yavaşladı: “Bant Daraltma Uygulaması Başladı” İddiası! Twitter (X) Çöktü mü? Instagram Çöktü mü?

Sosyal Medya Yavaşladı: “Bant Daraltma Uygulaması Başladı” İddiası! Twitter (X) Çöktü mü? Instagram Çöktü mü?

Twitter Instagram Sosyal Medya
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
23.03.2025 - 00:27 Son Güncelleme: 23.03.2025 - 00:55

Ekrem İmamoğlu ve beraberindeki kişilerin adliyedeki ifadeleri devam ederken saat 00:00 sonrasında sosyal medyada yavaşlama başladı. Kullanıcılar sosyal medya hesaplarına girmekte zorlanırken internet erişimleri yavaşladı. Sosyal medyaya girmekte zorlanan kullanıcılar X (Twitter) Çöktü mü, Instagram Çöktü mü gibi soruların yanıtlarını aramaya çalıştı. Sosyal medya ve internetin yavaşlaması hakkında resmi bir açıklama yapılmadı. 

DETAYLAR GELECEK…

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Ekrem İmamoğlu ve beraberindeki kişilerin ifadesi alınmaya devam ederken internet yavaşladı!

Ekrem İmamoğlu ve beraberindeki kişilerin ifadesi alınmaya devam ederken internet yavaşladı!

Sosyal medyada pek çok kullanıcı platformlara girişte zorluk yaşadığını ve internetinin yavaşladığını belirtti.

Gazeteci İbrahim Haskoloğlu da diğer kullanıcılar gibi sosyal medyada yavaşlık olduğunu dile getiren isimlerden.

Gazeteci İbrahim Haskoloğlu da diğer kullanıcılar gibi sosyal medyada yavaşlık olduğunu dile getiren isimlerden.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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