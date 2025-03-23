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İBB Medya A.Ş. Başkanı ve İmamoğlu'nun Danışmanı Murat Ongun Tutuklandı

İBB Medya A.Ş. Başkanı ve İmamoğlu'nun Danışmanı Murat Ongun Tutuklandı

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
23.03.2025 - 09:49

İBB'ye yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan isimler belli olmaya başladı. 2 ayrı soruşturma kapsamında İmamoğlu ve beraberindeki 107 isim hakkında yargı aşamasına geçilmişti. 92 kişi hakkında verilen kararlar beklenirken tutuklu ve tutuksuz yargılanacak isimler belli olmaya başladı.

İBB Medya A.Ş. Başkanı ve İmamoğlu'nun Danışmanı Murat Ongun Tutuklandı.

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Murat Ongun Tutuklandı

Murat Ongun Tutuklandı

İBB'ye yönelik başlatılan soruşturma kapsamında 19 Mart sabahı gözaltına alınan isimler oldu. Bu isimlerden birisi de İmamoğlu'nun danışmanı ve Medya A.Ş.'nin yönetim kurulu başkanı Murat Ongun oldu. 

Murat Ongun, gözaltına alındıktan sonra mal varlıklarına el konulmuştu. Ongun, verdiği ifadede iddiaların hepsinin gerçek dışı ve yalan olduğunu söylemişti.

İBB soruşturma kapsamında İPA Başkanı Buğra Gökçe, İmamoğlu İnşaat A.Ş Genel Müdürü Tuncay Yılmaz ve Serdar Haydanlı, Ali İlbak, Ahmet Köksal, Ali Nuhoğlu, Adem Tuncay,  Eyüp Subaşı, Kamil Timur Delibaş, Murat Abbas, Mete Sarıaltun, Alper Aydın, Serdal Taşın, Serkan Öztürk, Mustafa Nihat Sütlaş, Süleyman Atik, Ahmet Çiçek de tutuklandı.

Sanatçı Ercan Saatçi, Cemal Ufuk Karakaya, Canan Münüklü, Bayram Taşkın, Alihan Aydın, Birsen Şahin, Vahit Doğan ve Ahmet Palazoğlu ise serbest bırakıldı.

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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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Ahmet

Ne ala memleket istedikleri gibi at koşturuyorlar. Hakkında o kadar suçlama olmasına rağmen Melih gökçek neden hala dışarıda ?

Ufuk Güzin

Memleket elden gidiyor memleket !!!!!

withlove

İmamoglu tutuklanırsa bu ülkeden gitmemek icin hic bir sebep kalmaz !

Narki

Koş koş durduğun kabahat! Ne meraklısınız kaçmaya..