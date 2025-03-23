İBB Medya A.Ş. Başkanı ve İmamoğlu'nun Danışmanı Murat Ongun Tutuklandı
İBB Medya A.Ş. Başkanı ve İmamoğlu'nun Danışmanı Murat Ongun Tutuklandı
İBB'ye yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan isimler belli olmaya başladı. 2 ayrı soruşturma kapsamında İmamoğlu ve beraberindeki 107 isim hakkında yargı aşamasına geçilmişti. 92 kişi hakkında verilen kararlar beklenirken tutuklu ve tutuksuz yargılanacak isimler belli olmaya başladı.
İBB Medya A.Ş. Başkanı ve İmamoğlu'nun Danışmanı Murat Ongun Tutuklandı.
DETAYLAR GELİYOR...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Murat Ongun Tutuklandı
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın
Ne ala memleket istedikleri gibi at koşturuyorlar. Hakkında o kadar suçlama olmasına rağmen Melih gökçek neden hala dışarıda ?
Memleket elden gidiyor memleket !!!!!
İmamoglu tutuklanırsa bu ülkeden gitmemek icin hic bir sebep kalmaz !
Koş koş durduğun kabahat! Ne meraklısınız kaçmaya..