Hande Erçel ve Barış Arduç’un Oyunculuğundan MasterChef’teki Telefon Baskınına TV Dünyasında Bugün Yaşananlar
Televizyon ve dizi gündemi bugün yine hareketliydi. Gün boyu peş peşe gelen sıcak gelişmeleri anbean aktardık; kaçıranlar için hepsini tek bir içerikte topladık. 4 Ekim Cumartesi’nin en çok konuşulan anları, sürpriz açıklamalar ve sosyal medyada öne çıkan başlıklar burada. Hazırsanız, günün öne çıkan notlarına birlikte bakalım!
Halef, Yalan Dünya’daki Fırat’ın Yazgısı’na benzetilince goygoy da eksik olmadı.
@yunusemre.alalmis adlı Instagram kullanıcısı Deha’daki aksiyon sahnesinin nasıl çekildiğini paylaştı.
3 Ekim Cuma reytingleri açıklandı. Cuma akşamlarının vazgeçilmezi Kızılcık Şerbeti, Arka Sokaklar'ın enfes başarısıyla tahtından oldu.
Queen of Tears dizisinden uyarlama olan Aşk ve Gözyaşı bu hafta da kıyaslama ile konuşuldu.
Dramla komediyi harmanlayan yegane dizilerden olan Şerbo'ya izleyicilerden mizah dolu paylaşımlar geldi.
Geçtiğimiz akşam yeni bölümüyle ekranlara gelen Kızılcık Şerbeti’nde dikkat çeken bir detay oldu.
MasterChef Türkiye'deki gizli telefon olayı sonunda aydınlandı.
Halef dizisi setinden tatlı bir an sosyal medyada viral oldu.
