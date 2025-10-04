onedio
Hande Erçel ve Barış Arduç’un Oyunculuğundan MasterChef’teki Telefon Baskınına TV Dünyasında Bugün Yaşananlar

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
04.10.2025 - 16:00

Televizyon ve dizi gündemi bugün yine hareketliydi. Gün boyu peş peşe gelen sıcak gelişmeleri anbean aktardık; kaçıranlar için hepsini tek bir içerikte topladık. 4 Ekim Cumartesi’nin en çok konuşulan anları, sürpriz açıklamalar ve sosyal medyada öne çıkan başlıklar burada. Hazırsanız, günün öne çıkan notlarına birlikte bakalım!

Halef, Yalan Dünya’daki Fırat’ın Yazgısı’na benzetilince goygoy da eksik olmadı.

Aşiret dizilerine otomatik yüklenen bazı özellikler oluyor. Onlardan biri de ağıtlar biliyorsunuz ki. Diziler de bu yönden benzer görüldü. Ancak Fırat’ın Yazgısı komedi için zaten tiye almak adına çekilmişti…

@yunusemre.alalmis adlı Instagram kullanıcısı Deha’daki aksiyon sahnesinin nasıl çekildiğini paylaştı.

Aksiyon sahnelerinde yaralanmanın önüne geçebilmek için alınan birtakım önlemler var. Onlardan biri de cam yerine şekerden yapılan cam görünümlü eşyalar kullanmak. Siz ne düşünüyorsunuz, video için ortaya atılan “gerçek camdı” iddiasına gerçek midir? Yorumlarda buluşalım!

3 Ekim Cuma reytingleri açıklandı. Cuma akşamlarının vazgeçilmezi Kızılcık Şerbeti, Arka Sokaklar'ın enfes başarısıyla tahtından oldu.

20 yıldır ekrana gelen Arka Sokaklar, Ali karakterinin kadroya geri dönmesiyle enfes bir yükseliş yaşadı. Arka Sokaklar, Total grubunda Kızılcık Şerbeti'ni geçti. Totalde Arka Sokaklar 7,82 oranında reyting alırken Kızılcık Şerbeti 6,67'yle ikinci sırada kaldı.

Hande Erçel ve Barış Arduç'lu Aşk ve Gözyaşı ise izlenme oranını yükseltse de sıralamada hala gerilerde. Aşk ve Gözyaşı, 2,85 oranıyla 11. sırada yer aldı.

Queen of Tears dizisinden uyarlama olan Aşk ve Gözyaşı bu hafta da kıyaslama ile konuşuldu.

Kimi Hande Erçel ve Barış Arduç’un performansını beğense de kimileri dizinin orijinalinin daha iyi olduğunu dile getirdi. Siz ne düşünüyorsunuz?

Dramla komediyi harmanlayan yegane dizilerden olan Şerbo'ya izleyicilerden mizah dolu paylaşımlar geldi.

Dizinin izleyicilerinin hafta boyunca yaptığı paylaşımları sizler için içeriğimizde derledik.

Geçtiğimiz akşam yeni bölümüyle ekranlara gelen Kızılcık Şerbeti’nde dikkat çeken bir detay oldu.

Dizide daha öncesinde de sosyal medyada yaşanan olayların konu olduğunu görmüştük. Bu sefer TikTok’ta meşhur olan bir kadını ele aldılar. Melisa Özkan adlı TikTok kullanıcısı yaratıcı tabaklar hazırlamasıyla ilgi çeken bir içerik üreticisi. Ama evinde çalışan ustalara avokadolu kuru fasulye yapması epey mizah konusu olmuştu. Kızılcık Şerbeti de buna değinmeden edemedi.

MasterChef Türkiye'deki gizli telefon olayı sonunda aydınlandı.

Yarışmacılardan Onur, Somer Şef'in olayın üstüne gitmesi üzerine telefonu kullandığını itiraf etti.

Halef dizisi setinden tatlı bir an sosyal medyada viral oldu.

Şive koçunun yeteneği karşısında hepimiz büyülendik. Söz konusu aşiret dizisi olunca o topraklarda şive öğrenmeden de olmaz tabii. Kimi oyuncular şive konusunu hemen çözerken kiminde zaman alabiliyor. Bakalım İlhan Şen’i şive koçunun seslendirmesi olmadan bu seviyede ne zaman izleyeceğiz?

