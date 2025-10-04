Şerbo'nun Tahtı Sallandı, Zirveden İndi! 3 Ekim Cuma Reyting Sonuçları Açıklandı
3 Ekim Cuma gününün reyting sonuçları açıklandı. Yayın hayatı yeni başlayan Aşk ve Gözyaşı ekrana geldi. Ayrıca cuma akşamlarının vazgeçilmezi Kızılcık Şerbeti ve Arka Sokaklar'ın yeni bölümü yayınlandı. Kızılcık Şerbeti'nin tahtı sallandı ve Arka Sokaklar bu defa zirvede yer aldı.
3 Ekim Cuma reytingleri açıklandı. Cuma akşamlarının vazgeçilmezi Kızılcık Şerbeti, Arka Sokaklar'ın enfes başarısıyla tahtından oldu.
Öte yandan AB ve ABC1 kategorisinde Kızılcık Şerbeti zirvede yer aldı.
