Şerbo'nun Tahtı Sallandı, Zirveden İndi! 3 Ekim Cuma Reyting Sonuçları Açıklandı

04.10.2025 - 13:33

3 Ekim Cuma gününün reyting sonuçları açıklandı. Yayın hayatı yeni başlayan Aşk ve Gözyaşı ekrana geldi. Ayrıca cuma akşamlarının vazgeçilmezi Kızılcık Şerbeti ve Arka Sokaklar'ın yeni bölümü yayınlandı. Kızılcık Şerbeti'nin tahtı sallandı ve Arka Sokaklar bu defa zirvede yer aldı.

3 Ekim Cuma reytingleri açıklandı. Cuma akşamlarının vazgeçilmezi Kızılcık Şerbeti, Arka Sokaklar'ın enfes başarısıyla tahtından oldu.

20 yıldır ekrana gelen Arka Sokaklar, Ali karakterinin kadroya geri dönmesiyle enfes bir yükseliş yaşadı. Arka Sokaklar, Total grubunda Kızılcık Şerbeti'ni geçti. Totalde Arka Sokaklar 7,82 oranında reyting alırken Kızılcık Şerbeti 6,67'yle ikinci sırada kaldı.

Hande Erçel ve Barış Arduç'lu Aşk ve Gözyaşı ise izlenme oranını yükseltse de sıralamada hala gerilerde. Aşk ve Gözyaşı, 2,85 oranıyla 11. sırada yer aldı.

Öte yandan AB ve ABC1 kategorisinde Kızılcık Şerbeti zirvede yer aldı.

AB'de Aşk ve Gözyaşı inanılmaz bir yükselişle 3. sıraya yükselirken Arka Sokaklar 4. sıradaydı. ABC1'de ise Kızılcık Şerbeti 1., Arka Sokaklar 2. ve Aşk ve Gözyaşı 7. oldu. 

Bakalım Kızılcık Şerbeti'nin bu düşüşü devam edecek mi?

Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
