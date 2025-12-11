Hakan Hatipoğlu, Var mısın Yok musun'a Gelen Bruce Willis'in Gizem Hatipoğlu'nu Öptüğünü ve Tepkisini Anlattı

Var mısın Yok musun ve Survivor yarışmaları ile ünlenen Hakan Hatipoğlu, yıllar önce yaşadığı bir olayı ilk kez anlattı. Var mısın Yok musun yarışmasına konuk olarak gelen ünlü yıldız Bruce Willis'in o dönem programda kız arkadaşı olan eşi Gizem Hatipoğlu'nu 'Gözlerin ne kadar güzel' diyerek öptüğünü söyleyen Hatipoğlu, daha sonra söz alarak kendisinin de Bruce Willis'e 'Ben de sizin eşinizi öpebilir miyim' dediğini ve aldığı cevabı anlattı.