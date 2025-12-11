onedio
Hakan Hatipoğlu, Var mısın Yok musun'a Gelen Bruce Willis'in Gizem Hatipoğlu'nu Öptüğünü ve Tepkisini Anlattı

Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
11.12.2025 - 20:11

Var mısın Yok musun ve Survivor yarışmaları ile ünlenen Hakan Hatipoğlu, yıllar önce yaşadığı bir olayı ilk kez anlattı. Var mısın Yok musun yarışmasına konuk olarak gelen ünlü yıldız Bruce Willis'in o dönem programda kız arkadaşı olan eşi Gizem Hatipoğlu'nu 'Gözlerin ne kadar güzel' diyerek öptüğünü söyleyen Hatipoğlu, daha sonra söz alarak kendisinin de Bruce Willis'e 'Ben de sizin eşinizi öpebilir miyim' dediğini ve aldığı cevabı anlattı.

Hakan Hatipoğlu'nun yıllar sonra anlattığı Var mısın Yok musun ve Bruce Willis hatırası:

Hakan Hatipoğlu, Var mısın Yok musun yarışmasına konuk olarak gelen Bruce Willis'in o zaman sevgilisi olan Gizem Hatipoğlu'nu öptüğünü ve kendisinin verdiği tepkiyi anlattı.

Var mısın Yok musun yarışması ile ünlenen daha sonra Survivor'a da katılan Hatipoğlu, kutu yarışmasında tanışarak sevgili olduğu daha sonra da evlendiği kız arkadaşı Gizem Hatipoğlu ile programda yaşadığı bir anıyı anlattı. Programa konuk olarak gelen dünyaca ünlü yıldız Bruce Willis'in 'gözlerin ne kadar güzel' diyerek kız arkadaşı Gizem Hatipoğlu'nu öptünü söyleyen Hakan Hatipoğlu, daha sonra söz alarak Bruce Willis'e 'eşinizi öpebilir miyim' dediğini ve aldığı cevabı anlattı.

Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
