Yerli Malı Haftası Mağdurlarından Kartın Asgarisini Yatıranlara Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Yerli Malı Haftası Mağdurlarından Kartın Asgarisini Yatıranlara Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
11.12.2025 - 18:36

Twitter veya alışamadığımız adıyla X'te yapılan komik paylaşımlar tüm sosyal medyayı besliyor. Buradan çıkan paylaşımlar farklı mecralarda bile insanları güldürüyor. Bu da X'i mizahın en önemli kaynağı haline getiriyor. Her gün olduğu gibi bugün de akımlarıyla, şakalarıyla mizahın nabzı hızlı attı. Bakalım bu perşembe hangi paylaşımlar öne çıkmış? Günün en komik tweetleri hangileri olmuş?

İyi benzetme...

Pek bir ciddiyiz...

twitter.com

Biraz da TV dünyası...

twitter.com

Uğraştığına değdi mi?

twitter.com

O nasıl bir yazım yanlışı?

twitter.com
Doğuştan kulaklığı var.

twitter.com

Devam ediyoruz...

twitter.com

Galiba asansörde kalmış.

twitter.com

Şu bildirimi bile alamayanlar var.

twitter.com

Çok iyi tanımlama...

Çok iyi tanımlama...
Eskilerden bir paylaşım yeniden gündeme geldi.

Yeni kuşağın gözü yaşlı...

Yeni kuşağın gözü yaşlı...
twitter.com

Yarın yine buralardayız 👋

twitter.com

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
