Günümüzde Tüm Kapıları Açan Paranın Geçmişten Bugüne Ulaşan Bilinmeyen Tarihi

Satoshi Nakamoto olarak bilinen anonim bir kişi tarafından 2009 yılında yaratılan bir dijital para birimi olan Bitcoin, merkez bankası tarafından çıkarılmadan ya da düzenlenmeden çalışmaktadır. Bitcoin sahipleri anonimdir, sadece dijital cüzdan kimlikleri ile bilinirler. Bitcoin'lerin değeri, hisse senetlerinin değerlenmesine benzer şekilde teklif verme yoluyla belirlenir. Bitcoinler nasıl yaratılır? Madencilik adı verilen bir süreçle. Bu, karmaşık matematik problemlerini çözmek ve böylece işlem bloklarını doğrulamak için bilgisayarlar arasında bir yarışı içerir. Kulağa kolay gibi gelse de öyle değildir. Bir çözüm bulunmadan önce yaklaşık yedi trilyon deneme yapılması gerekebileceği tahmin ediliyor. Sonunda kazanan bilgisayarın sahibi yeni yaratılan Bitcoin'leri alır ve sistem daha güvenli hale gelir. Yaratılabilecek Bitcoin sayısı için üst sınır 21 milyondur ve şimdiye kadar 17 milyondan fazla Bitcoin yaratılmıştır.