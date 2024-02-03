Günümüzde Tüm Kapıları Açan Paranın Geçmişten Bugüne Ulaşan Bilinmeyen Tarihi
Günümüzde Tüm Kapıları Açan Paranın Geçmişten Bugüne Ulaşan Bilinmeyen Tarihi
Kaynak: https://www.britannica.com/story/a-br...
İnsanlar para hakkında endişelenir, daha fazlasını elde etmenin yollarını düşünür ve nasıl harcayacaklarını hayal ederler. Ancak para hakkında gerçekten ne kadar bilgimiz var? İşte para tarihine kısa bir bakış...👇
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1. Deniz kabukları:
2. Balina dişi:
3. Devasa kireçtaşı diskleri:
4. Madeni para:
5. Deri para:
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6. Kâğıt para:
7. Altın para sistemi:
8. Kredi kartları:
9. Bitcoin:
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