Para Biriktirme Konusunda Ne Kadar İyisin?

Sen para nasıl biriktirilir öğrenmişsin. Gereksiz masraf çıkarmıyorsun kendine. Tüketim çılgınlığı sizin oralara hiç uğramamış. Çalışmış, didinmiş, biriktirmişsin paranı. Fakat birikimlerini nasıl değerlendireceğin konusunda kafan biraz karışık. Uzun vadeli birikim yapmak istediğini biliyoruz, peki ya vadeyi bozman gerekirse?

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