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Para Biriktirme Konusunda Ne Kadar İyisin?

Para Biriktirme Konusunda Ne Kadar İyisin?

Türkiye Finans
Türkiye Finans - Onedio Üyesi
23.01.2024 - 11:16

Para biriktirmek herkesin yapabileceği bir şey değil. Peki sen bu konuda ne kadar başarılısın? Başarılı değilsen bile üzülme; bu testten sonra her şey daha kolay olacak...

1. Başlayalım. Sabahları kahveni nereden alıyorsun?

2. Diyelim ki bir cep telefonu alacaksın. Ne kadar araştırırsın?

3. Diyelim ki bu yaza uzun bir tatil planlıyorsun. Bütçeni nasıl yönetirsin?

4. Peki yemeklerini genelde nasıl planlıyorsun?

5. Yatırımlarını nasıl yönetirsin?

6. Kıyafet alışverişini ne zaman yaparsın?

7. Maaşının belirli bir kısmını direkt birikim hesabına atıyor musun?

8. Son olarak arkadaşlarınla dışarı çıkma sıklığın nedir?

Para biriktirme konusunda dünya markasısın!

Sen para nasıl biriktirilir öğrenmişsin. Gereksiz masraf çıkarmıyorsun kendine. Tüketim çılgınlığı sizin oralara hiç uğramamış. Çalışmış, didinmiş, biriktirmişsin paranı. Fakat birikimlerini nasıl değerlendireceğin konusunda kafan biraz karışık. Uzun vadeli birikim yapmak istediğini biliyoruz, peki ya vadeyi bozman gerekirse?

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Para biriktirmeyi öğreniyorsun.

Para nasıl biriktirilir öğreniyorsun. Zaman zaman har vurup harman savurduğun olmuş belli... Ama hatalarından ders almışsın sen, para biriktirmenin inceliklerini yakalamak üzeresin. İhtiyaçlar ile istekleri ayırt etmiş, iradenle olan savaşı kazanmışsın. Şimdi uygulamaya dökme zamanı! Fakat birikimlerini nasıl değerlendireceğin konusunda kafan biraz karışık. Uzun vadeli birikim yapmak istediğini biliyoruz, peki ya vadeyi bozman gerekirse?

Türkiye Finans Katılım Bankası Günlük Hesap'la ihtiyaç anında vadeni bozmadan para biriktirebileceğini biliyor muydun?

Hemen Türkiye Finans Katılım Bankası'nda hesabını aç, Günlük Hesap'la yatırımlarını değerlendirirken ihtiyaç anında paranı beklemeden al! Üstelik Günlük Hesap ile birikimlerini avantajlı getiri oranları ile değerlendirebilir, acil ihtiyaçların için paranızı kullanabilirsin.

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Daha yolun başındasın.

Para biriktirmen gerektiğini daha yeni yeni fark ediyorsun sen. Biriktirmeden geçen yıllara yanıyorsun hatta. Neyse en azından güzel yaşadın, canın ne istediyse yaptın. Şimdi biraz daha dikkatli olup gerçekten istediğimiz şeyleri alarak, para biriktirmeye başlamamız lazım. Fakat birikimlerini nasıl değerlendireceğin konusunda kafan biraz karışık. Uzun vadeli birikim yapmak istediğini biliyoruz, peki ya vadeyi bozman gerekirse?

Türkiye Finans Katılım Bankası Günlük Hesap'la ihtiyaç anında vadeni bozmadan para biriktirebileceğini biliyor muydun?

Hemen Türkiye Finans Katılım Bankası'nda hesabını aç, Günlük Hesap'la yatırımlarını değerlendirirken ihtiyaç anında paranı beklemeden al! Üstelik Günlük Hesap ile birikimlerini avantajlı getiri oranları ile değerlendirebilir, acil ihtiyaçların için paranızı kullanabilirsin.

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