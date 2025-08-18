Gözyaşımız Pıt: Bir Genç, 2006 Yılında Babasının Çektiği "Okulun İlk Günü" Videosunu Paylaştı

Okula gittiğiniz ilk günü hatırlıyor musunuz? O güne dair elinizde bir anı var mı? Bu sorulara yeni kuşak hariç vereceğiniz cevap büyük ihtimalle hayır olacaktır. Fakat bazı istisnalar da yok değil. Bir genç kız, 2006 yılında babasının 'okulun ilk günü' çektiği videosunu paylaştı.
Videonun detayları ise hepimizi geçmişe götürdü. Pembe duvarlar, mor kalorifer, çilek desenli yatak örtüsü, arkada söylenen Hepsi şarkısı...
Buradan izleyebilirsiniz;
Videonun her detayı ise ayrı güzel.
