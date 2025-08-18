onedio
article/comments
article/share
Haberler
Video
Gözyaşımız Pıt: Bir Genç, 2006 Yılında Babasının Çektiği "Okulun İlk Günü" Videosunu Paylaştı

Gözyaşımız Pıt: Bir Genç, 2006 Yılında Babasının Çektiği "Okulun İlk Günü" Videosunu Paylaştı

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
18.08.2025 - 13:16

İçerik Devam Ediyor

Okula gittiğiniz ilk günü hatırlıyor musunuz? O güne dair elinizde bir anı var mı? Bu sorulara yeni kuşak hariç vereceğiniz cevap büyük ihtimalle hayır olacaktır. Fakat bazı istisnalar da yok değil. Bir genç kız, 2006 yılında babasının 'okulun ilk günü' çektiği videosunu paylaştı.

Videonun detayları ise hepimizi geçmişe götürdü. Pembe duvarlar, mor kalorifer, çilek desenli yatak örtüsü, arkada söylenen Hepsi şarkısı...

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Buradan izleyebilirsiniz;

Videonun her detayı ise ayrı güzel.

Videonun her detayı ise ayrı güzel.

Çocuğun üzerine biraz bol gelen mavi önlük, pembe çocuk odası, çilek desenli nevresim takımı, mora boyanmış kalorifer...Özellikle de baba ve çocuğun iletişimi! 

Peki okula gitmek için hazırlanırken Hepsi şarkısı söylemeyen var mıydı aramızda?

👇🏻

👇🏻
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

👇🏻

👇🏻
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

👇🏻

👇🏻
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
13
9
7
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın