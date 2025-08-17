Şizofreni Hastasının Yarattığı Simülatör Halüsinasyonların Nasıl Bir His Olduğunu Gözler Önüne Serdi!

Şizofreni, insanların dünyayı algılama biçimini değiştiren bir ruhsal hastalık. Bu hastalığa sahip kişiler bazen gerçekte olmayan sesler duyabiliyor, görüntüler görebiliyor ya da çevresindekilerin niyetlerini farklı şekilde yorumlayabiliyor. Yani zihin, gerçek ile hayali birbirine karıştırabiliyor. Oldukça ciddi bir ruhsal hastalık olan şizofreninin en bilinen belirtileri arasında ise halüsinasyonlar yer alıyor. Peki ama şizofreni hastaları nasıl halüsinasyon görür? Şizofrenide halüsinasyon görmek nasıl bir histir? Bir şizofreni hastasının yarattığı simülatörle gelin buna yakından bakalım!