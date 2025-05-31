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Gökhan Özoğuz'un Filmine Benzetildi: İstanbul'da Bir Lastikçi "Losing My Religion" Çalarken Görüntülendi

Gökhan Özoğuz'un Filmine Benzetildi: İstanbul'da Bir Lastikçi "Losing My Religion" Çalarken Görüntülendi

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
31.05.2025 - 20:12

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Ülkemizin her köşesinde, her yeni gün bize birbirinden farklı ve eşsiz bireylerle tanışma fırsatı sunuyor. Her biri kendine özgü nitelikleriyle, nevi şahsına münhasır kişilikleriyle, bizlere hayatın çeşitliliğini ve renklerini hatırlatıyor. Bu durum, ülkemizin kültürel zenginliğinin ve çeşitliliğinin bir göstergesi olurken, aynı zamanda toplumumuzun dinamizmini ve canlılığını da yansıtıyor. 

İstanbul'da bir lastikçi, dükkanında elinde gitarıyla 'Losing My Religion' şarkısını çalarken görüldü. O anlar oradan geçen bir vatandaş tarafından kaydedildi.

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Buradan izleyebilirsiniz;

O görüntüler pek çok kişiye, Athena grubunun solisti Gökhan Özoğuz'un basşrollerinde yer aldığı "Kendi Yolumda" isimli filmi hatırlattı.

O görüntüler pek çok kişiye, Athena grubunun solisti Gökhan Özoğuz'un basşrollerinde yer aldığı "Kendi Yolumda" isimli filmi hatırlattı.

Film, Gökhan Özoğuz'un, Adana'da gittiği bir tamircide tanıştığı, müzisyen olma hayali kuran araba tamircisi Ömer Ali'nin hikayesini ve Gökhan Özoğuz'un kendini Adana’nın zorlu mahallelerinde büyüyen bir tamirci çırağı olarak gördüğü rüyasını konu alıyor.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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