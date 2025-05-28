Eyüp Mezarlığı'nda Navigasyon Kullanan Sürücü Adres Ararken Kendisini Hiç Olmayacak Bir Yerde Buldu

Günümüzde, navigasyon sistemleri hayatımızın ayrılmaz bir parçası haline geldi. Artık bir yere gitmek için haritalara ya da yön tariflerine ihtiyaç duymuyoruz, navigasyon sistemleri bize en hızlı ve en kolay yolu gösteriyor.

Eyüp Mezarlığı'nda beklenmedik bir olay yaşandı. Bir sürücü, navigasyon cihazını kullanarak bir adres ararken, yanlışlıkla yayaların kullanımına ayrılmış merdivenlere girdi ve araba orada sıkıştı. Sürücünün o zor anları orada bulunan vatandaşlar tarafından kaydedildi.