onedio
article/comments
article/share
Haberler
Video
Eyüp Mezarlığı'nda Navigasyon Kullanan Sürücü Adres Ararken Kendisini Hiç Olmayacak Bir Yerde Buldu

Eyüp Mezarlığı'nda Navigasyon Kullanan Sürücü Adres Ararken Kendisini Hiç Olmayacak Bir Yerde Buldu

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
28.05.2025 - 18:34 Son Güncelleme: 28.05.2025 - 18:46

İçerik Devam Ediyor

Günümüzde, navigasyon sistemleri hayatımızın ayrılmaz bir parçası haline geldi. Artık bir yere gitmek için haritalara ya da yön tariflerine ihtiyaç duymuyoruz, navigasyon sistemleri bize en hızlı ve en kolay yolu gösteriyor. 

Eyüp Mezarlığı'nda beklenmedik bir olay yaşandı. Bir sürücü, navigasyon cihazını kullanarak bir adres ararken, yanlışlıkla yayaların kullanımına ayrılmış merdivenlere girdi ve araba orada sıkıştı. Sürücünün o zor anları orada bulunan vatandaşlar tarafından kaydedildi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Buradan izleyebilirsiniz;

Bu sistemler, sadece yol tarif etmekle kalmıyor, aynı zamanda trafik durumunu anlık olarak bildirerek, zaman tasarrufu sağlıyor.

Bu sistemler, sadece yol tarif etmekle kalmıyor, aynı zamanda trafik durumunu anlık olarak bildirerek, zaman tasarrufu sağlıyor.

Ayrıca, restoranlar, oteller, alışveriş merkezleri gibi birçok yer hakkında bilgi vererek, bize yeni keşifler yapma olanağı sunuyor. Böylece, navigasyon sistemleri, hayatımızı sadece kolaylaştırmakla kalmıyor, aynı zamanda daha keyifli ve verimli hale getiriyor. Bu nedenle, artık bu sistemler olmadan bir gün bile geçiremiyoruz. Onlar, adeta hayatımızın birer parçası, elimizin ve kolumuzun uzantısı haline geldi. Fakat yine de beklenmedik durumlar için dikkatli olmak önemli.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Buradan izleyebilirsiniz;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın