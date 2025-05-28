Eyüp Mezarlığı'nda Navigasyon Kullanan Sürücü Adres Ararken Kendisini Hiç Olmayacak Bir Yerde Buldu

Günümüzde, navigasyon sistemleri hayatımızın ayrılmaz bir parçası haline geldi. Artık bir yere gitmek için haritalara ya da yön tariflerine ihtiyaç duymuyoruz, navigasyon sistemleri bize en hızlı ve en kolay yolu gösteriyor.
Eyüp Mezarlığı'nda beklenmedik bir olay yaşandı. Bir sürücü, navigasyon cihazını kullanarak bir adres ararken, yanlışlıkla yayaların kullanımına ayrılmış merdivenlere girdi ve araba orada sıkıştı. Sürücünün o zor anları orada bulunan vatandaşlar tarafından kaydedildi.
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Bu sistemler, sadece yol tarif etmekle kalmıyor, aynı zamanda trafik durumunu anlık olarak bildirerek, zaman tasarrufu sağlıyor.
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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