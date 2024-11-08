Gizemli Antik Heykellerin Burunları Neden Kırık? Sebep Zannettiğiniz Gibi Sadece Doğal Aşınma Değil!

Mısır’ın büyüleyici medeniyetine ait heykellerin burunlarının neredeyse tamamı eksik… Bu durum ilk bakışta zamanla aşındığı ve bozulduğu izlenimi verebilir. Ancak bu heykellerin burunlarının kaybolmasının ardında çok daha ilginç bir hikaye yatıyor. Antik Mısır’da heykellerin burunları bir tür politik eylem için kırılıyor. Hadi gelin bu esrarengiz kırık burunların ardındaki sırları birlikte keşfedelim…

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