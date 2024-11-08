Kişilik Testi: Avrupa Yakası mı Anadolu Yakası mı?
Kişilik Testi: Avrupa Yakası mı Anadolu Yakası mı?
İşte karşınızda o muhteşem test! Neredeyse her gün, kahve molalarında, dost sohbetlerinde, hatta belki de aile yemeklerinde en az bir kişi 'Avrupa Yakası mı, Anadolu Yakası mı?' diye soruyor. Bu ikilem, İstanbulluların kafasını karıştırmaya devam ediyor. Peki, senin tercihin hangisi? Hangi yakayı seçtiğin, aslında karakterinin derinliklerindeki seni ortaya çıkaracak!
Kişilik testi: Avrupa Yakası mı Anadolu Yakası mı?
Haydiiii
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Senin tercihin hangisi?
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Sen kalabalıktan çabuk sıkılan ve bazen kendi köşende huzurlu olmayı tercih eden birisin. Kalitenden ödün vermiyorsun bu nedenle de yanındaki insanları özenle seçiyorsun.
Senin içindeki enerji asla tükenmiyor. Bir yerlerde ışıkların parlaması, müziğin olması seni hareketlendiriyor. Renkli bir ruha ve hayata sahipsin.
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