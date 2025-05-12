Yemek Tercihlerinle Sana En Yakışacak Gastronomi Şehrini Söylüyoruz!
Sana en yakışacak ve seni tanımlayan gastronomi şehri hangisi hiç düşündün mü? Cevabı öğrenmek için yapman gereken tek şey testi çözmek. Yemek tercihlerini göster, kendi gastronomi şehrini bul. Hazırsan başlıyoruz!
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1. Bir sabah kahvaltısında hangisi seni daha çok mutlu eder?
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2. Peki tatlıyla aran nasıl?
3. Bu sokak lezzetlerinden hangisi seni anlatıyor?
4. Baharat konusunda ne düşünüyorsun?
5. Bir salata seçer misin?
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6. Bir yemeğin hikayesi olsa...
7. Akşam yemeğini seçebilir misin?
8. Bir yemeği nasıl yemeyi seversin?
Kesinlikle Paris!
Kesinlikle Marrakeş!
Kesinlikle Napoli!
Kesinlikle Tokyo!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
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