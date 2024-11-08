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11 Nisan 1954 Neden Tarihteki "En Sıkıcı Gün" Olarak Kabul Ediliyor?

11 Nisan 1954 Neden Tarihteki "En Sıkıcı Gün" Olarak Kabul Ediliyor?

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
08.11.2024 - 12:45

Günümüzde, her an bir şeylerin olduğu, habersiz kalmanın neredeyse imkansız olduğu bir dünyada yaşıyoruz. Peki, tarihte 'hiçbir şeyin' olmadığı bir gün var mıydı dersiniz? İşte tam da bu soruya yanıt arayan bilim insanları, 11 Nisan 1954’ü tarihin en durağan günü olarak kayıtlara geçirdi! Peki kelimenin tam anlamıyla hiç mi olay yaşanmadı? Sizi şöyle aşağıya alalım...

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Bu günü "en sıkıcı gün" olarak etiketleyen kişi, İngiliz bilgisayar bilimcisi William Tunstall-Pedoe.

Bu günü "en sıkıcı gün" olarak etiketleyen kişi, İngiliz bilgisayar bilimcisi William Tunstall-Pedoe.

Kendi geliştirdiği True Knowledge adlı veri tabanında yer alan milyonlarca tarihi olay, ünlü doğumlar, ölümler, spor müsabakaları ve seçim sonuçlarını inceleyen Tunstall-Pedoe, 11 Nisan 1954’ün şaşırtıcı derecede olaydan yoksun olduğunu ortaya çıkardı.

Kendi geliştirdiği True Knowledge adlı veri tabanında yer alan milyonlarca tarihi olay, ünlü doğumlar, ölümler, spor müsabakaları ve seçim sonuçlarını inceleyen Tunstall-Pedoe, 11 Nisan 1954’ün şaşırtıcı derecede olaydan yoksun olduğunu ortaya çıkardı.

Tunstall-Pedoe, 1900 yılından günümüze kadar olan olayları analiz etti ve sonunda "en az şeyin yaşandığı" gün olarak 11 Nisan 1954’ü işaret etti.

Tunstall-Pedoe, 1900 yılından günümüze kadar olan olayları analiz etti ve sonunda "en az şeyin yaşandığı" gün olarak 11 Nisan 1954’ü işaret etti.

Diğer günler savaşlar, devrimler, ünlü doğumlar ya da ölüm haberleriyle dolup taşarken bu tarih ise neredeyse boştu.

Diğer günler savaşlar, devrimler, ünlü doğumlar ya da ölüm haberleriyle dolup taşarken bu tarih ise neredeyse boştu.

Elbette 11 Nisan 1954'te hiçbir şeyin yaşanmadığı anlamına gelmiyor. O gün Belçika genel seçimleri yapıldı ve Christian Social Party bazı koltuklarını kaybetti. Ancak seçim sonuçları bile tarih açısından pek de çarpıcı değildi.

Elbette 11 Nisan 1954'te hiçbir şeyin yaşanmadığı anlamına gelmiyor. O gün Belçika genel seçimleri yapıldı ve Christian Social Party bazı koltuklarını kaybetti. Ancak seçim sonuçları bile tarih açısından pek de çarpıcı değildi.
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Ayrıca aynı gün Fransa’da Paris-Roubaix bisiklet yarışı yapıldı, İrlanda’da All-Ireland Hurling Şampiyonası açıldı ve Marling Haegh, New Orleans Kadınlar Açık Golf Turnuvası’nı kazandı. Ancak olayların hiçbiri dünya çapında önemli bir etki yaratmadı.

Ayrıca aynı gün Fransa’da Paris-Roubaix bisiklet yarışı yapıldı, İrlanda’da All-Ireland Hurling Şampiyonası açıldı ve Marling Haegh, New Orleans Kadınlar Açık Golf Turnuvası’nı kazandı. Ancak olayların hiçbiri dünya çapında önemli bir etki yaratmadı.

Eğer siz de bazen “neden hiç heyecan verici bir şey olmuyor?” diye düşünüyorsanız, belki de 11 Nisan 1954’ü hatırlayarak biraz teselli bulabilirsiniz!

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