11 Nisan 1954 Neden Tarihteki "En Sıkıcı Gün" Olarak Kabul Ediliyor?

Günümüzde, her an bir şeylerin olduğu, habersiz kalmanın neredeyse imkansız olduğu bir dünyada yaşıyoruz. Peki, tarihte 'hiçbir şeyin' olmadığı bir gün var mıydı dersiniz? İşte tam da bu soruya yanıt arayan bilim insanları, 11 Nisan 1954’ü tarihin en durağan günü olarak kayıtlara geçirdi! Peki kelimenin tam anlamıyla hiç mi olay yaşanmadı? Sizi şöyle aşağıya alalım...

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