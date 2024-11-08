Bu Magazin Olaylarının Üstünden Tam 10 Yıl Geçtiğini Fark Edince Hayret Edeceksiniz
Bu Magazin Olaylarının Üstünden Tam 10 Yıl Geçtiğini Fark Edince Hayret Edeceksiniz
Zaman göz açıp kapayıncaya kadar geçiyor. Magazin dünyasında ise neredeyse her gün başka bir gelişme yaşanıyor. Bu olaylar size daha dün gibi gelebilir ama hepsinin üstünden 10 yıl geçti. Bakalım hangisini hatırlayacaksınız? Buyurun nostaljiye...
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Muhteşem Yüzyıl'da birlikte rol alan Meryem Uzerli ve Ozan Güven aşk yaşamaya başladı.
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Cem Yılmaz, ünlü manken ve şarkıcı Ayşe Hatun Önal'la kısa süreli bir ilişki yaşadı.
Kenan Işık, spor salonundaki saunadan sonra fenalaşarak beyin kanaması geçirdi.
Uyuşturucu ticareti yapmak suçundan hakkında tutuklama kararı çıkan Deniz Seki, 8 ay firari yaşadıktan sonra nişanlısının evinde yakalandı.
Caner Erkin'in o dönem evli olduğu eşi Asena Erkin, yaptığı direk dansıyla sosyal medyada olay oldu.
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Ebru Şallı ve Sinan Akçıl, uzun sürecek bir ilişkiye adım attı.
Gülben Ergen, 1 yıl ilişki yaşadığı televizyon sunucusu Erhan Çelik ile nikah masasına oturdu.
Athena grubunun solisti Gökhan Özoğuz'un şadırvanda abdest alırken görüntülenmesi oldukça konuşulmuştu.
Çok yakıştırılan Ata Demirer ve Özge Borak çifti sürpriz bir şekilde boşandı.
Çoklu organ yetmezliğiyle savaşan ve uzun süre yoğun bakımda kalan Nejat İşler, taburcu olduktan sonra bu pozu vererek sevenlerine iyi olduğunu duyurdu.
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