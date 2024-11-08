Bu Magazin Olaylarının Üstünden Tam 10 Yıl Geçtiğini Fark Edince Hayret Edeceksiniz

Zaman göz açıp kapayıncaya kadar geçiyor. Magazin dünyasında ise neredeyse her gün başka bir gelişme yaşanıyor. Bu olaylar size daha dün gibi gelebilir ama hepsinin üstünden 10 yıl geçti. Bakalım hangisini hatırlayacaksınız? Buyurun nostaljiye...