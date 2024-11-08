Felaket Anlarında Doğanın Yıkıcı Gücünü Kaydeden 15 Şok Edici Görüntü
Felaket Anlarında Doğanın Yıkıcı Gücünü Kaydeden 15 Şok Edici Görüntü
Doğa sessizliği ve sakinliğiyle yanıltıcı olabilir ama gücü tüm dünyayı sarsacak kadar büyüktür. Ülkelerde yaşanan büyük felaketler de bu gerçeği gözler önüne seriyor. Japonya, Filipinler, Kanada ve İtalya'daki bu görüntüler doğanın kudretinin ne denli yıkıcı olabileceğini gösteriyor. İşte doğanın gücünü gözler önüne seren çarpıcı felaketlerden sadece birkaçı...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. Japonya'da meydana gelen büyük deprem dev bir tsunamiye yol açtı. Tsunami şehrin ortasına kadar ilerleyerek bir gemiyi karaya taşıdı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2. Venedik şiddetli yağmurlar sonucu büyük su baskınlarıyla karşı karşıya kaldı.
3. İnsanlar dalış yaparken aniden meydana gelen büyük bir deprem dehşet verici bir etki yarattı.
4. Şiddetli rüzgarlarla hızla yayılan orman yangını bir şehre yaklaşarak büyük tehlike oluşturdu.
5. Derinlerde kırılan bir buzul yüzeye çıkarak dev dalgalar oluşturdu. İşte dev dalgadan kaçmaya çalışan bir bottaki insanlar:
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. Bir volkanın patlaması sonucu oluşan kül bulutları çevredeki kasaba ve şehirleri etkisi altına aldı.
7. Şimdiye kadar çekilmiş en ikonik hava durumu fotoğraflarından biri olarak kabul ediliyor.
8. Ağustos 2001'de Japonya'nın Nara Bölgesi'nde meydana gelen büyük heyelan yaşamı yerle bir etti.
9. Valensiya'da meydana gelen büyük sel felaketi şehirde araba yığınları oluştu.
10. 1991 yılında Filipinler’deki Pinatubo Yanardağı'ndan püsküren piroklastik akıntılar çevreyi kasıp kavurdu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
11. Japonya'da 2011 yılında meydana gelen büyük deprem sonrası oluşan tsunami büyük yıkım yarattı.
12. Amerika kıtasındaki orman yangınları sırasında sabah işe gitmek için yola çıkan insanlar
13. Bir adam Andover Kasırgası sırasında kasırganın ilerleyişini kameraya alırken kasırga bahçesini yutmaya başladığı anları kaydetmeye devam etti.
14. 2009'da Quebec'te meydana gelen büyük bir heyelan 112 numaralı yolu tamamen yıktı.
15. Bir volkanik patlamanın ardından dev lav akışlarının zaman aralığında kaydedilen görüntüler
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın