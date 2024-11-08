Felaket Anlarında Doğanın Yıkıcı Gücünü Kaydeden 15 Şok Edici Görüntü

Doğa sessizliği ve sakinliğiyle yanıltıcı olabilir ama gücü tüm dünyayı sarsacak kadar büyüktür. Ülkelerde yaşanan büyük felaketler de bu gerçeği gözler önüne seriyor. Japonya, Filipinler, Kanada ve İtalya'daki bu görüntüler doğanın kudretinin ne denli yıkıcı olabileceğini gösteriyor. İşte doğanın gücünü gözler önüne seren çarpıcı felaketlerden sadece birkaçı...

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