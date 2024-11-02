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İtalya'dan İzlanda'ya Gerçek Olduğuna İnanamayacağınız Dünya’nın En Muhteşem Noktaları

İtalya'dan İzlanda'ya Gerçek Olduğuna İnanamayacağınız Dünya’nın En Muhteşem Noktaları

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
02.11.2024 - 14:11

Dünya doğal güzelliklerle dolu bir cennet gibi. Ama bazı yerler var ki sanki bir hayal dünyasından fırlamış gibi görünüyorlar. Bu mekanlar büyüleyici manzaraları ve sıradışı özellikleriyle adeta gözlerimizi kamaştırıyor. Eğer sıradanlıktan sıkıldıysanız ve biraz hayal gücü arıyorsanız işte karşınızda Dünya'da gerçek gibi görünmeyen 15 yer 👇

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1. Namibya, çölün okyanusla buluştuğu eşsiz bir nokta

1. Namibya, çölün okyanusla buluştuğu eşsiz bir nokta

Namibya Afrika'nın güneybatısında yer alan ve doğal güzellikleriyle ünlü bir ülke. Özellikle Namib Çölü ile Atlantik Okyanusu'nun birleştiği noktada muhteşem manzaralar bulunuyor.

2. Sokotra, Yemen

2. Sokotra, Yemen

3. Dünyanın en büyük tuz düzlüğü olan Salar de Uyuni, Bolivya'da bulunan muhteşem bir doğal oluşum.

4. Mont Saint-Michel, Fransa

4. Mont Saint-Michel, Fransa

5. Stuðlagil Kanyonu, İzlanda

5. Stuðlagil Kanyonu, İzlanda

Bu devasa bazalt sütunların, buzul çağından kalma, 2 milyon yıldan daha eski olduğu düşünülüyor.

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6. Dünyanın Gözü, Hırvatistan

6. Dünyanın Gözü, Hırvatistan

7. Meteora Manastırı, Yunanistan

8. Bora Bora, Fransız Polinezyası

8. Bora Bora, Fransız Polinezyası

9. Fil kayası, İzlanda

10. Cehennem Kapısı, Türkmenistan

10. Cehennem Kapısı, Türkmenistan

1971'de Sovyet bilim insanları metan gazının yayılmasını önlemek için bir krateri ateşlediler ve bunun sadece birkaç gün yanacağını öngördüler. Yangın 53 yıldan uzun süredir devam ediyor.

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11. Nara parkı, Japonya

12. İzlanda'da yeşil tarlaların, sarı nehrin, siyah kumsalın ve okyanusun buluştuğu bir yer.

12. İzlanda'da yeşil tarlaların, sarı nehrin, siyah kumsalın ve okyanusun buluştuğu bir yer.

13. Gökkuşağı Dağları, Peru

13. Gökkuşağı Dağları, Peru

14. Brezilya, Guyana ve Venezuela'nın birleştiği noktada bulunan Roraima Dağı.

14. Brezilya, Guyana ve Venezuela'nın birleştiği noktada bulunan Roraima Dağı.

15. Arcomagno plajı, İtalya

15. Arcomagno plajı, İtalya

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