İtalya'dan İzlanda'ya Gerçek Olduğuna İnanamayacağınız Dünya’nın En Muhteşem Noktaları
İtalya'dan İzlanda'ya Gerçek Olduğuna İnanamayacağınız Dünya’nın En Muhteşem Noktaları
Dünya doğal güzelliklerle dolu bir cennet gibi. Ama bazı yerler var ki sanki bir hayal dünyasından fırlamış gibi görünüyorlar. Bu mekanlar büyüleyici manzaraları ve sıradışı özellikleriyle adeta gözlerimizi kamaştırıyor. Eğer sıradanlıktan sıkıldıysanız ve biraz hayal gücü arıyorsanız işte karşınızda Dünya'da gerçek gibi görünmeyen 15 yer 👇
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1. Namibya, çölün okyanusla buluştuğu eşsiz bir nokta
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2. Sokotra, Yemen
3. Dünyanın en büyük tuz düzlüğü olan Salar de Uyuni, Bolivya'da bulunan muhteşem bir doğal oluşum.
4. Mont Saint-Michel, Fransa
5. Stuðlagil Kanyonu, İzlanda
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6. Dünyanın Gözü, Hırvatistan
7. Meteora Manastırı, Yunanistan
8. Bora Bora, Fransız Polinezyası
9. Fil kayası, İzlanda
10. Cehennem Kapısı, Türkmenistan
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11. Nara parkı, Japonya
12. İzlanda'da yeşil tarlaların, sarı nehrin, siyah kumsalın ve okyanusun buluştuğu bir yer.
13. Gökkuşağı Dağları, Peru
14. Brezilya, Guyana ve Venezuela'nın birleştiği noktada bulunan Roraima Dağı.
15. Arcomagno plajı, İtalya
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