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Okuduğunuz An Ufkunuzu Genişletecek ve Daha Önce Duymadığınız 10 Bilgi

Okuduğunuz An Ufkunuzu Genişletecek ve Daha Önce Duymadığınız 10 Bilgi

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
02.11.2024 - 10:52

Okuduğunuz an ufkunuzu genişletecek ve sohbet ortamlarında hayran gözleri üzerinize çevirmenize neden olacak 10 ilginç bilgiyi duymaya hazır mısınız? Öyleyse sizi içeriğimize alalım!

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1. Hindistan'dan Amerika'ya Dümene Bile Dokunmadan Dümdüz Gidebilirsiniz!

1. Hindistan'dan Amerika'ya Dümene Bile Dokunmadan Dümdüz Gidebilirsiniz!
onedio.com

Size Hindistan’dan Amerika Birleşik Devletleri’ne (ABD) deniz yoluyla dümen kırmadan dümdüz gitmenin mümkün olduğunu söylesek, inanır mıydınız? Evet bu olağanüstü yolculuk teorik olarak mümkün. 29,800 kilometre boyunca dümene bile dokunmadan gerçekleştirmek mümkün. Peki bu nasıl oluyor? Detaylar içeriğimizde

2. Denizciler Balıklara Bir Günde Küsmedi! Okyanusta Aç Kalsalar Bile Balıklardan Uzak Durmalarının Bir Nedeni Var...

2. Denizciler Balıklara Bir Günde Küsmedi! Okyanusta Aç Kalsalar Bile Balıklardan Uzak Durmalarının Bir Nedeni Var...

Denizciler eski zamanlarda her ne kadar büyük okyanuslara açılsa da hayatta kalmak için balık yememeleri lazımdı. Evet duyduklarınız sizi şaşırtabilir ama denizcilerin balık yememelerinin çok önemli bir sebebi vardı... Hayati öneme sahip bu nedene içeriğimizden ulaşabilirsiniz.

3. Siz Tembel Değilsiniz... Sürekli Bir Şeyleri Erteliyorsanız Bunun Altında Bilimsel Bir Gerçeklik Var

3. Siz Tembel Değilsiniz... Sürekli Bir Şeyleri Erteliyorsanız Bunun Altında Bilimsel Bir Gerçeklik Var

Bir şeyleri sürekli erteleyenler çevresinden 'tembel' yaftalamasına maruz kalabilir. Ancak bu sizin tembel olduğunuzu değil; sürekli ertelemenizin altında psikolojik ve hatta nörobiyolojik etmenler olduğunu gösteriyor. Nasıl mı? Detaylar haberimizde!

4. Kadın Reyonlarının Neden Hep Önde Olduğunu Öğrendiğiniz An Alışverişe Çıkmayı Defalarca Düşünmek Zorunda Kalacaksınız

4. Kadın Reyonlarının Neden Hep Önde Olduğunu Öğrendiğiniz An Alışverişe Çıkmayı Defalarca Düşünmek Zorunda Kalacaksınız

Giyim, kozmetik mağazalarına girdiğiniz zaman neden hep kadın reyonlarının önde olduğunu daha önce hiç düşündünüz mü? Mağazalarda reyonların aslında rastgele dizilmediğini, hepsinin bir anlamı olduğunu haberimizi okuyarak öğrenebilirsiniz!

5. Zaman Nasıl Ölçülüyordu? "Suyu Bile Kullandılar" Desek...

5. Zaman Nasıl Ölçülüyordu? "Suyu Bile Kullandılar" Desek...

Zaman kavramı nasıl ortaya çıktı? İnsanlar doğayı rehber alarak kendi ölçü birimlerini çıkardılar. Sonrasında ise takvimler doğdu. Peki zaman nasıl ölçülüyordu? Bu sorunun yanıtını almak için sizi haberimize alalım!

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6. Kanada'nın %80'inde Yerleşim Olmadığını Biliyor muydunuz?

6. Kanada'nın %80'inde Yerleşim Olmadığını Biliyor muydunuz?

Soğukluğuyla bilinen Kanada'nın yüzde 80'ininde yerleşim bulunmuyor. Peki Kanada'nın neden büyük kısmında yerleşim yok? Detaylar haberimizde!

7. Telefonu Gün Boyu Kullanmasanız Bile Şarjımız Bitiyor. Peki Ama Neden?

7. Telefonu Gün Boyu Kullanmasanız Bile Şarjımız Bitiyor. Peki Ama Neden?

Telefonları elimize almadığımız zaman bile şarjın bittiğine şahit oluyoruz. Akıllı telefonların ne olursa olsun kullanmadıkları anda bile şarjın tükenmesinin 4 temel nedeni var. Bu 4 temel nedeni okumak için haberimize buyurun!

8. Eskiler Nüfus Cüzdanına Neden Kafa Kağıdı Derdi?

8. Eskiler Nüfus Cüzdanına Neden Kafa Kağıdı Derdi?

Eskiler nüfus cüzdanında 'kafa kağıdı' derdi. Hepinizin 'Neden kafa kağıdı?' deniliyordu dediğinizi duyar gibiyiz. Bunun Osmanlı dönemine dayanan bir hikayesi var.

9. ATM Yalnızca 4 Haneli Şifre Oluşturmaya İzin Veriyor... İşte "Hanımcılığın böylesi" Diyeceğiniz Sebebi!

9. ATM Yalnızca 4 Haneli Şifre Oluşturmaya İzin Veriyor... İşte "Hanımcılığın böylesi" Diyeceğiniz Sebebi!

ATM'ler bankamatik şifrelerinin 4 haneli olmasına izin veriyor. Bunun nedeni ise bankamatiklerin mucidi John Shepder-Barron'ın eşine dayanıyor. Okuyunca 'Hanımcılığın da böylesi' diyeceğiniz o ilginç hikayeyi haberimizden öğrenebilirsiniz.

10. Google Haritalar Trafiğin Sıkışıklığını Nasıl Bu Kadar Net Biliyor?

10. Google Haritalar Trafiğin Sıkışıklığını Nasıl Bu Kadar Net Biliyor?

Büyükşehirlerde yaşıyorsanız trafik en büyük derdiniz olabilir. Bir yere yetişmek için trafiği de hesaba katarak plan yapmak gerçekten büyük bir yük. Trafikten kaçmak için sıklıkla kullanılan uygulamalardan birisi de Google Haritalar. Peki Google trafik sıkışıklığını nasıl bu kadar iyi biliyor?

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