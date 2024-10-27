Denizciler Okyanusta Aç Kalsalar Bile Balıklardan Uzak Dururlar! Peki Ama Neden?
Denizciler Okyanusta Aç Kalsalar Bile Balıklardan Uzak Dururlar! Peki Ama Neden?
Eskiden denizcilerin okyanusta neden balık yemediklerini biliyor musunuz? Çünkü sıkı tedbirler almak zorundaydılar. Tehlikeli deniz ürünleriyle karşılaşma riski onların hayatta kalma mücadelesini derinden etkiliyordu.
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Tarihin derinliklerine indiğimizde denizcilerin okyanuslarda karşılaştığı birçok zorluk arasında en dikkat çekeni besin sıkıntısı. Açık sularda deniz ürünlerine ulaşmanın kolay olduğu düşünülse de denizciler pek çok kez bu fırsatı değerlendirememişler.
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Peki koca okyanusta neden balık avlamıyorlardı? Aslında bunun ardında yatan sebep zehirli balıkların oluşturduğu tehlike ve bu tehlikeyi göz ardı etmenin sonuçlarıydı.
Denizciler balıklara bir günde küsmedi desek haksız olmayız. Balıkları tüketmeme kararları bir bilgi ve deneyim birikimi sonucu alınmış. Daha önce değişik balıkları yiyenler olmuş ve bunun sonucunda da onlarca ölüm yaşanmış.
Aylarca süren deniz yolculuklarında elbette ağ atıyorlar ancak ağlarına takılan balıkların yenilebilir olup olmadıklarını bir takım testler sonucunda öğreniyorlar.
Örneğin İspanyol denizciler denizden çıkardıkları balıkları önce kutsal suya batırıyor ardından üzerine gümüş para koyuyor. Eğer gümüş para kararırsa balığın zehirli olduğu sonucu ortaya çıkıyor.
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Kimi denizciler de tuttukları balıkları güverteye koyuyor ve izliyor. Eğer balıkların üzerine sinek, böcek konmazsa yine balıkların zehirli olduğu anlaşılıyor.
Aslında 19. yüzyıla kadar balık yedikten sonra meydana gelen ölümlerin nedenleri tam olarak anlaşılamamıştı. Antik çağlarda özellikle MÖ 7. yüzyılda Çin’deki imparatorluk hekimleri balıklardan kaynaklanan ölümlerden haberdardılar.
Ancak balıkların zehirli olduğu bilimsel olarak kanıtlanmamıştı. 1886 yılında Kübalı bir doktor yaptığı araştırmalarla balıklardaki zehrin varlığını ortaya koydu. Bu zehrin planktonlarda bulunan toksik maddelerin balıkların dokularında depolanmasından kaynaklandığı belirlendi.
Zehir, balıkların büyümesiyle birlikte artan miktarda vücutlarında birikirken pişirme işlemi sırasında yok olmuyor. İnsan vücudu bu toksinle karşılaştığında baş ve karın ağrısı, ishal, kusma gibi belirtilerle tepki veriyor.
Durum ağırlaştığında ise ciddi kalp ve solunum sorunları ortaya çıkabiliyor. Acil müdahale edilmezse ölümle sonuçlanabilecek bu süreç denizcilerin balık tüketiminden uzak durmalarına neden oluyordu.
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Tabii denizcilerin açlık çekmesinin asıl nedeni sadece zehirli deniz ürünleri değildi. Okyanusun bazı bölgelerinde balık bulmak oldukça zorlaşıyordu. Bu alanlar genellikle tropikal iklimlerin merkezinde yoğunlaşıyor ve burada rüzgarların döngüsel yapısı nedeniyle denizcilerin ilerleyişi yavaşlıyordu.
Güçsüz rüzgarlar denizcilerin erzaklarının hızla tükenmesine yol açıyordu. Ayrıca bu bölgelerde yaşayan deniz canlıları oligotrophic grubu altında yer alıyordu. Çünkü okyanusun üst katmanlarında bulunan hidrojen ve fosfor gibi temel elementler yalnızca derinlerden gelen besin akıntılarıyla sağlanabiliyordu.
Yani denizciler bu bölgelerde adeta denizden bir çölün ortasında kalmış gibi açlıkla baş başa kalıyorlardı. Bir de ek olarak denizciler sırf proteinle de beslenemezdi. Sürekli balık yerlerse fazla protein nedeniyle çeşitli hastalıklar geçirebilirlerdi.
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