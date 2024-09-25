Kristof Kolomb'un Günlüklerinde de Geçen ve Hiçbir Kıyıya Sahip Olmayan Gizemli Deniz: Sargasso

Dünyadaki bütün denizlerin kıyısı olmasına rağmen Sargasso Denizi'nin kıyısının olmadığını biliyor muydunuz? Dünyanın en ilginç denizlerinden biri olan Sargasso Denizi, Atlas Okyanusu’nun ortasında yer alıyor ve ilginç bir özelliği olarak hiçbir kara parçasına kıyısı yok. Gelin Kristof Kolomb'un günlüklerinde de geçen bu deniz hakkındaki bilgilere yakından bakalım.