Kristof Kolomb'un Günlüklerinde de Geçen ve Hiçbir Kıyıya Sahip Olmayan Gizemli Deniz: Sargasso
Kristof Kolomb'un Günlüklerinde de Geçen ve Hiçbir Kıyıya Sahip Olmayan Gizemli Deniz: Sargasso
Dünyadaki bütün denizlerin kıyısı olmasına rağmen Sargasso Denizi'nin kıyısının olmadığını biliyor muydunuz? Dünyanın en ilginç denizlerinden biri olan Sargasso Denizi, Atlas Okyanusu’nun ortasında yer alıyor ve ilginç bir özelliği olarak hiçbir kara parçasına kıyısı yok. Gelin Kristof Kolomb'un günlüklerinde de geçen bu deniz hakkındaki bilgilere yakından bakalım.
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Kara Deniz, Marmara Denizi ve Akdeniz gibi denizlerin hepsinin kıyısı varken, Sargasso tamamen okyanus ortasında yalnız kalmış.
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Batısında Körfez Akıntısı, doğusunda Kanarya Akıntısı, kuzeyinde Kuzey Atlantik Akıntısı ve güneyinde Kuzey Atlantik Ekvator Akıntısı ile çevrili olan bu deniz yaklaşık 1,1 milyon km² genişliğinde ve 3,2 milyon km² uzunluğunda, derinlikleri ise 1,500 metre ile 7,000 metre arasında değişiyor.
Dört tarafında akıntılar var. Saat yönünde dönen akıntılar bir girdap oluşturuyor. Bu girdabın adı da Kuzey Atantik girdabı. Akıntılar tarafında belirlendiği için de bu denizin sınırları sürekli değişiyor.
Denizi özel kılan unsurlardan biri de yüzeyde serbestçe yüzen Sargassum yosunları. Bu yosunlar birçok deniz canlısına yuva sağlarken, özellikle kaplumbağalar için yiyecek ve barınak sunuyor. Sargasso, aynı zamanda nesli tükenmekte olan yılan balıkları, beyaz merlin ve kambur balinalar gibi önemli türlere de ev sahipliği yapıyor.
Ancak bu bölge gün geçtikçe artan plastik kirliliği tehdidiyle karşı karşıya. Yüzeyinde bulunan Kuzey Atlantik çöp yaması, denizin ekosistemini tehdit eden bir başka faktör.
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Sargasso Denizi’ni koruma çabaları Sargasso Deniz Komisyonu gibi uluslararası iş birlikleriyle sürdürülüyor. Bu komisyon, denizin temizlenmesi ve ekosistem dengesinin korunması için çalışmalar yürütüyor.
Bu deniz ayrıca Kristof Kolomb'un günlüklerinde de yer alıyor. Burada Sargassum yosunları deniz seferleri sırasında kaşiflerin korkulu rüyası bile olmuş.
Yüzen yosunlarla karşılaşan Kolomb'un mürettebatı korkuya kapılmış. Gemileri Santa Maria'da 3 gün mahsur kalmış. Bu hikaye de Sargasso Denizi'nin gizemli ve tehlikeli bir yer olarak ünlenmesi yardımcı olmuş haliyle.
Sargasso Denizi'nin gizemli şöhretine bir ayrıntı daha eklemek gerekirse, güney batısında Bermuda Üçgeni'nin bulunması.
Bermuda Üçgeni, kaybolan uçaklar ve gemilerle ilgili hikayelerle ünlü bir bölge olarak biliniyor. Bu üçgen Miami, Bermuda ve Porto Riko arasında yer alıyor ve yıllardır birçok efsaneye ve gizeme ev sahipliği yapıyor.
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Kısacası hem Sargasso Denizi'nin hem de Bermuda Üçgeni'nin hikayeleri, okyanuslarımızın ne kadar derin ve gizemli olduğunu hatırlatıyor. Sonuçta doğa her zaman keşfedilmeyi bekleyen sırlarla dolu değil mi?
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