Kadın Reyonlarının Neden Hep Önde Olduğunu Öğrendiğinizde Bir Daha Alışverişe Çıkmak İstemeyeceksiniz

Alışveriş yaparken fark etmeyiz ama kozmetik, giyim gibi mağazalarda kapıdan girer girmez birçok detayın aslında harcama yapmamız için özel olarak tasarlanıyor. Renklerden ışığa, düzenlemelerden müziğe kadar akla gelebilecek her unsur aslında alışveriş davranışlarımızı yönlendirmek üzere kurgulanmış birer strateji.

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